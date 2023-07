Россия присоединилась к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в АТР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

резидент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присоединении РФ к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«После присоединения мы ускорим экспортно-импортные и транзитные операции с дружественными странами из Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил заместитель Министра Владимир Ильичев, – «Мы сможем участвовать в разработке правил игры по электронной торговле, а в перспективе снизим издержки для бизнеса при экспорте нашей продукции на приоритетные для страны рынки».

Напомним, Рамочное соглашение вступило в силу в феврале 2021 года, и на данный момент действует для 11 стран, в том числе для Китая, Ирана, Азербайджана и Таджикистана. Кроме того, в процессе присоединения также наши партнеры по ЕАЭС и СНГ – Казахстан, Киргизия и Армения.

Сразу после вступления соглашения в силу Министерство запустило процесс присоединения к нему России. До подписания Президентом документ успешно прошел все стадии согласования в Правительстве и был единогласно одобрен Государственной Думой и Советом Федерации.

Россия станет полноправной стороной Рамочного соглашения по истечении 90 дней с момента сдачи ратификационной грамоты на хранение Генеральному секретарю ООН.

После присоединения Министерство совместно с всеми заинтересованными ведомствами и организациями проведет оценку готовности России к безбумажной торговле и сформулирует план ее развития на национальном уровне. Кроме того, российские эксперты станут полноправными участниками дальнейшего переговорного процесса в рамках соглашения.

