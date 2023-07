Российские школьники вернулись с медалями с Международной олимпиады по биологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 3 по 11 июля в Эль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты) проходила Международная биологическая олимпиада. Российские школьники выиграли на ней 3 золотых медали и 1 серебряную. Всего в олимпиаде участвовало 293 школьника из 79 стран. Подготовкой российской сборной традиционно занимались сотрудники биологического факультета МГУ.

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Крупный успех российской сборной на Международной биологической олимпиаде в Объединенных Арабских Эмиратах – это подтверждение динамичного развития отечественной естественнонаучной школы и наук о жизни как важнейшей ее составляющей. На международных соревнованиях ребята продемонстрировали глубокое знание предмета, показали выдающиеся бойцовские качества, умение побеждать командой. В год 70-летия открытия ДНК победа сборной страны открывает замечательные перспективы для нового поколения наших биологов, передовой отряд которых завоевал “золото” и “серебро” в Эль-Айне. Их пример станет вдохновляющим для всех, кто в рамках Десятилетия науки и технологий возрождает славу российской науки. Сердечно поздравляю победителей с заслуженным достижением, а также благодарю их преподавателей и тренеров за подготовку нашей команды к выступлениям».

Золотые медали в составе российской сборной завоевали Пётр Попов, Иван Денисов и Алиса Тимонина. Серебро у Никиты Воробьева. Пётр и Иван – выпускники Физтех-лицея имени П.Л. Капицы (Долгопрудный), Алиса и Никита – школы Центра педагогического мастерства (Москва).

Все школьники, вошедшие в сборную России, проходили дополнительную подготовку к олимпиаде на базе биологического факультета МГУ под руководством Галины Беляковой, доцента кафедры микологии и альгологии биологического факультета, заместителя декана по работе с талантливой молодежью. Трое из победителей собираются поступать в Московский университет, а значит станут частью команды ведущего университета страны, который через полтора года отметит свое 270-летие.

