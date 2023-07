Развитие инфраструктуры Физтеха высоко оценил  заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В преддверии начала строительства нового учебно-лабораторного корпуса Московский физико-технический институт посетил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов. Во время визита ему показали план развития кампуса МФТИ, новое общежитие и инженерно-образовательное пространство “Физтех.Фабрика”.



Экскурсия по кампусу началась с осмотра новых территорий Физтеха. За последние два года площадь кампуса увеличилась более чем на 8 га. В развивающееся пространство института органично вплетаются новые объекты, современная архитектура, комфорт и функциональность.

Большим достижением команды МФТИ Айрат Гатиятов назвал своевременный, с соблюдением все норм и сроков, запуск в эксплуатацию новых объектов. Так, уже в сентябре запланировано заселение нового общежития квартирного типа, в котором разместятся 500 будущих физтехов. Также Айрату Гатиятову рассказали о проектируемых объектах – Лабораторных корпусах “Физтех.БИО-2” и “Физтех.Фотоника”.



“Правительство и Минобрнауки России уделяют большое внимание развитию инфраструктуры высшего образования. Все инфраструктурное развитие, которое бурными темпами идет на протяжении последних 10 лет, нацелено на создание новых технологий, разработок и подготовку высокопрофессиональных кадров во благо государства”, – отметил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов и отдельно поблагодарил проректора по капитальному строительству МФТИ Александра Ланчакова за проделанную работу.



Также Айрату Гатиятову показали обновленное здание “Физтех.Фабрики”. Напомним, это пространство появилось на месте старой котельной. Заместитель министра высоко оценил качество проведенных работ и отметил, что данный пример по обновлению инфраструктуры может быть полезен другим вузам.

