Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения[1] для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридич еских или физических лиц[2].

Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным ист очником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения.

[1] В соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ № 520.[2] 1 Указа Президента РФ № 95, и нерезиденты, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов “а” и “б” пун кта 12 Указа Президента РФ № 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, в соответств ии с решением Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года.

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