Продолжается прием заявок на Технологический конкурс «Экстренный поиск»

В целях реализации Национальной технологической инициативы МФТИ совместно с Фондом НТИ и добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» в партнерстве с АНО «ЦППЛ», Платформой НТИ и АСИ проводит Технологический конкурс Up Great «Экстренный поиск».

Цель конкурса – преодоление комплексного технологического барьера, предусматривающего разработку технологий и технических решений, объединенных в единую систему, которая позволит эффективно использовать техническое зрение при поиске пропавших людей с применением беспилотных воздушных судов. Суммарный призовой фонд конкурса составляет 135 миллионов рублей.

Для последовательного решения поставленной задачи проводятся два дополнительных конкурса отдельных заданий – Сателлит №1 и Сателлит №2.

В настоящее время продолжается прием заявок на Сателлит №2, в котором у участников будет возможность посоревноваться в условиях, максимально приближенных к реальным поискам пропавших людей. На финальных испытаниях, которые пройдут в августе 2023 года, командам будет необходимо за 45 минут осуществить два результативных вылета на БВС и обнаружить не менее 70% объектов поиска.

Призовой фонд Сателлита №2 составляет 30 миллионов рублей.

Подать заявку можно до 16 июля 2023 года включительно (до 23:59 по московскому времени).

В финале конкурса «Экстренный поиск», который пройдет в сентябре 2023 года, смогут принять участие команды, занявшие одно из первых 20 мест по итогам Сателлита №2. Финалисты поборются за призовой фонд до 100 миллионов рублей.

По всем вопросам можно обратиться по электронной почте rescue@upgreat.one.

