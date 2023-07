Первый выпуск зеленых облигаций Москвы для населения досрочно распродан на Финуслугах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Выпуск зеленых облигаций Москвы для населения на сумму 2 миллиарда рублей, размещение которого началось 30 мая, полностью раскуплен за пять недель вместо планового периода размещения в шесть месяцев. Двухлетние облигации с ежеквартальным купоном в 8,5% годовых и номиналом в 1000 рублей эксклюзивно размещались на финансовой платформе Московской биржи Финуслуги.

Клиенты Финуслуг совершили более 7 тыс. сделок. Средний чек купленных бумаг составил свыше 242 тыс. рублей. При этом 47% инвесторов приобрели бумаги на сумму до 100 тыс. рублей, 39% – от 100 тыс. до 1 млн рублей и 14% – свыше 1 млн рублей.

Владельцами зеленых облигаций Москвы для населения стали россияне из 73 регионов. Наибольшее количество бумаг приобрели жители Москвы и Московской области (на сумму 1145 млн рублей), Санкт-Петербурга (102 млн рублей), Тюменской области (54 млн рублей), Тверской области (24 млн рублей) и Свердловской области (22 млн).

Облигации пользовались спросом как среди молодежи, так и среди взрослого населения – более 16% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, около 5% – моложе 25 лет. Самому молодому инвестору – 18 лет, самому взрослому – 86 лет.

Полученные от размещения облигаций средства будут направлены на финансирование городских экологических программ. Так, замена одного автобуса на электробус последнего поколения приводит к снижению выбросов загрязняющих веществ на 172–233 килограмма в год и парниковых газов на 49,4 тонны в год.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:

“Облигации для населения сопоставимы по надежности с банковскими вкладами и имеют дополнительное преимущество: продать облигации эмитенту можно без потери накопленных средств в любое время. Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка таких ценных бумаг – это возможность познакомиться с еще одним сберегательным инструментом и тем самым повысить свою финансовую грамотность. Кроме того, у 60% клиентов, купивших зеленые облигации, уже есть вклады, то есть россияне воспринимают этот инструмент как способ диверсификации”.

Облигации регионов для населения – это долговые бумаги субъектов РФ с фиксированным доходом, которые можно приобрести только на платформе Финуслуги. Брокерский счет для покупки не нужен, инвестор покупает бумаги напрямую у эмитента. Также на Финуслугах можно выбрать и открыть вклад по ставкам выше, чем в топ-50 банков, оформить кредит или приобрести полис ОСАГО с экономией до 78%.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России. Агентом по продаже и хранению народных облигаций субъектов РФ выступает Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в Группу “Московская Биржа”).

Подробнее на сайте: Финуслуги – финансовый маркетплейс Московской биржи (finuslugi.ru)



