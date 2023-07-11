О начале торгов ценными бумагами “11” июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

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Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Практика ЛК” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-00089-L-001P от 07.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 2 000 000 штук Дата погашения 08.04.2025 – 16,5% от номинальной стоимости Облигаций;

08.07.2025 – 16,5% от номинальной стоимости Облигаций;

07.10.2025 – 16,5% от номинальной стоимости Облигаций;

06.01.2026 – 16,5% от номинальной стоимости Облигаций;

07.04.2026 – 16,5% от номинальной стоимости Облигаций;

07.07.2026 – 17,5% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 07.07.2026 Торговый код RU000A106J61 ISIN код RU000A106J61 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 13.07.2023;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Андеррайтер наименование ПАО “Совкомбанк” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0253800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Совкомбанк

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