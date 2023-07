Основными покупателями акций российских компаний остаются розничные инвесторы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фондовый рынок в июне демонстрировал преимущественно положительную динамику, индекс МосБиржи по итогам месяца вырос на 2,9%. При этом интерес к рынку проявляли все категории розничных инвесторов независимо от размера их портфеля.

Индексы акций увеличились благодаря хорошим финансовым результатам отдельных компаний и новостям о дивидендных выплатах. Наибольший рост среди отраслевых индексов наблюдался в акциях транспортных и ИТ-компаний (на 14,3 и 8,3% соответственно), а также ретейла (на 10,1%). Более подробно читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

