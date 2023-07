На Илимской улице построят дом на 230 квартир по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Лианозово построят двухсекционный жилой дом по программе реновации. Соответствующий проект утвердила Москомэкспертиза. Новостройка с одноуровневой подземной автостоянкой появится на Илимской улице (владение 5).

«Всего в доме будет 230 квартир: 59 однокомнатных, 135 двухкомнатных, 36 трехкомнатных. Для быстрого и комфортного переезда новоселов в них будет выполнена полная отделка, включающая не только косметический ремонт, но и установку необходимого оборудования, в том числе кухонной плиты, мойки, сантехнических и осветительных приборов», — рассказала Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

При рассмотрении проектов домов по программе реновации эксперты анализируют не только конструктивные и архитектурные особенности зданий, но и планируемые работы на прилегающей территории. Рядом с новостройками создают современные пространства — оборудуют спортивные и детские площадки, зоны отдыха.

«Помимо этого, проектом предусматривается озеленение территории. Во дворе установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники», — добавила Анна Яковлева.

Как устроена программа реновацииПереезд по программе реновации

Москва — один из лидеров по темпам и объемам строительства среди регионов России. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI