На ВДНХ бесплатно научат кататься на роликах в рамках проекта «Мой спортивный район»

С 12 июля на ВДНХ будут проходить бесплатные занятия по обучению катанию на роликовых коньках. Их организует ВДНХ совместно с Департаментом спорта города Москвы в рамках проекта «Мой спортивный район». Москвичи смогут освоить азы этого спорта под руководством профессиональных тренеров.

Присоединиться к занятиям можно на территории катка в парке «Останкино» каждые среду и воскресенье с 19:00 до 20:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта. На тренировках ждут всех желающих старше 18 лет.

С собой нужно обязательно взять ролики и защитную амуницию: шлем, налокотники, наколенники, перчатки и защиту для ладоней.

Проект «Мой спортивный район» — это бесплатные тренировки для жителей Москвы, которые любят спорт и хотят им регулярно заниматься. Занятия проходят круглый год, а их перечень меняется в зависимости от сезона.

Сейчас идет самый масштабный сезон проекта, во время которого все желающие могут заняться на спортивных площадках во дворах и парках роллер-спортом, футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, бадминтоном и фитнесом, а на крышах районных центров «Место встречи» — йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом.

Йога на крыше и зажигательные танцы: какими были «Спортивные выходные» в июне

