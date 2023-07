«Московская техническая школа» подготовила 638 специалистов по производственным технологиям за полгода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В «Московской технической школе» («МТШ») с начала года обучили работе с новыми производственными технологиями 638 сотрудников промышленных предприятий. Об этом в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Квалифицированные специалисты играют ключевую роль в развитии промышленного сектора экономики города. Они обеспечивают успешную работу предприятий, способствуют созданию новых технологий и улучшению производственных процессов. Столица несколько лет активно развивает кадровый потенциал индустрии. Так, “Московская техническая школа” с момента открытия подготовила более тысячи инженерно-технических специалистов, причем более половины из них — 638 сотрудников — за первые шесть месяцев 2023 года», — рассказал Владимир Ефимов.

В рамках обучения по направлению «Робототехника и сенсорика» сотрудники предприятий научились разрабатывать автоматизированные технические и сенсорные системы, а также управлять ими. Актуальные знания в работе с 3D-технологиями они получили, изучив программу «Аддитивные технологии». На курсе «Искусственный интеллект» специалистов подготовили к разработке передовых интеллектуальных технологий в промышленности. В рамках направления «Микроэлектроника и фотоника» инженеры научились работать с микропроцессорными технологиями, квантовой и оптической электроникой, а также со специализированным программным обеспечением. Освоив программу «Технологии связи», специалисты повысили компетенции в обработке промышленных данных, сфере квантовых технологий и 5G, а также познакомились с интернетом вещей.

«Сегодня в “Московской технической школе” открыто семь направлений, сотрудникам предприятий доступно более 60 курсов повышения квалификации. Мы активно способствуем развитию проекта — в этом году будет открыто еще два направления, а также помогаем компаниям обучать сотрудников. Так, город предоставляет им субсидию, которая возмещает до 95 процентов затрат на обучение специалистов», — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. В «МТШ» планируют открыть девять направлений обучения, таких как «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Беспилотный транспорт», «Цифровые двойники» и «Новые производственные технологии».

