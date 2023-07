Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на золото

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 июля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги новым инструментом – бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Код контракта – GLDRUBF.

Бессрочные, или вечные фьючерсы на золото – это однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день. Они являются удобной аналогией спотового инструмента, так как привязаны к индикатору торговли физическим золотом на валютном рынке Московской биржи. Вечные фьючерсы подходят для долгосрочного удержания позиции без необходимости учитывать время квартальной экспирации.

Владимир Яровой, управляющий директор по деривативам Московской биржи:

“Хороший рыночный спрос на вечные фьючерсы по валютным парам позволил нам предложить участникам рынка аналогичный инструмент на золото. Он целесообразен и для долгосрочного инвестирования, так как срок действия открытых позиций не ограничен, и отлично подойдет для хеджирования позиций инвестора. Кроме того, при использовании инструмента отсутствует риск потерь при переносе позиции из ближнего фьючерса в дальний. Уверен, что новые вечные фьючерсы на золото будут интересны для многих наших клиентов, в том числе для тех, кто ищет новые возможности для диверсификации своего портфеля. В будущем мы планируем расширять линейку базовых активов для вечных фьючерсных контрактов. Ими могут стать другие драгметаллы, индексы акций, недвижимости, а также энергоносители”.

Расчетная цена в клиринг определяется по ценам золота (GLDRUB_TOM) на рынке драгметаллов. Механизм расчета вариационной маржи включает ежедневное фондирование для стабилизации ценообразования контрактов.

Параметры фьючерсных контрактов:

лот – 1 грамм золота;

шаг цены – 0.1 RUB;

стоимость шага цены – 0.1 RUB;

объем контракта ~ 5 500 RUB;

ставка риска и размер ГО ~ 10% (~ 550 RUB).

Золото стало четвертым базовым активом, на который торгуются бессрочные фьючерсные контракты. На Московской бирже также обращаются вечные фьючерсы на валютные пары: “доллар США – российский рубль”, “евро – российский рубль” и “китайский юань – российский рубль”.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 97 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.



