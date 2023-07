Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России и SuperJob Старт запускают акцию «Бесценный стажер». В рамках инициативы компании по всей России смогут бесплатно разместить на SuperJob вакансии на позиции стажеров, чтобы нанять молодых специалистов: студентов, а также выпускников вузов и средних специальных учебных заведений.

По партнерской программе Минэкономразвития России SuperJob обнуляет стоимость откликов на вакансии стажеров. Работодатели, размещающие стажировки по квалифицированной профессиональной области, смогут получать бесплатные отклики с 10 июля до 31 августа 2023 года.

Дополнительно работодатели получат продвижение через социальные сети в сообществах SuperJob и «Мой бизнес», смогут принимать участие в бесплатных вебинарах на тему актуального состояния рынка труда, кадрового делопроизводства и изменений в трудовом законодательстве, а также эффективной работы на площадке.

По мнению замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, бизнес в ближайшее время будет развиваться в условиях жесткой конкуренции за кадры. Она также отметила, что молодые люди имеют широкий спектр возможностей – от карьеры в крупных корпорациях до создания собственного бизнеса:

«Первое место работы для молодежи является одним из определяющих их дальнейшее карьерное развитие, и в последнее время бизнес все больше уделяет внимания привлечению молодых кадров. Самым популярным источником остаются сайты поиска работы – их используют 77%, еще 62% обращаются в образовательные учреждения, чуть более половины компаний подбирают кандидатов через знакомых, соцсети и мессенджеры, 47% размещают вакансии о стажировках на собственных сайтах и только 6% обращаются в кадровые агентства. Новая программа поддержки позволит предпринимателям найти молодых замотивированных стажеров, которые впоследствии смогут стать достойными кандидатами на различные должности в их компаниях, а молодым кадрам поможет закрепиться во время учебы и развивать свои компетенции в нужном направлении. Эта программа поможет достичь максимальных эффектов всем аудиториям, с которыми мы работаем,» – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По данным SuperJob, каждая вторая компания приглашает на работу тех, кто проходил у нее стажировку. Сегодня на SuperJob зарегистрировано более 2,2 млн молодых специалистов в возрасте до 25 лет, из них каждый третий начинал свой карьерный путь на SuperJob.

Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами SuperJob: «В условиях кадрового дефицита работодатели вынуждены расширять воронку найма и рассматривать новые группы соискателей, в том числе пристальнее смотреть на молодежь. У «Старта» развиты партнерские отношения с 336 учебными заведениями по всей стране – с помощью этой воронки мы повышаем релевантность откликов среди молодых специалистов до 80%. А молодым специалистам наша программа с Минэкономразвития поможет найти работодателя мечты».

В акции «Бесценный стажер» не участвуют объявления о найме стажеров в продажи, стажеров-риелторов, стажеров-курьеров и других неквалифицированных профессий, а также стажировки, где нужен опыт работы. Акция действует с 10 июля по 31 августа 2023 года.

Воспользоваться мерой поддержки могут компании и предприниматели, зарегистрированные на SuperJob в качестве работодателя. Для активации необходимо разместить вакансию «Стажер» по квалифицированной профессиональной области (см. Список запрещенных категорий вакансий для стажеров) и в бланке заполнения вакансии дать согласие на участие в акции «Нанимайте стажеров бесплатно». Все вакансии, участвующие в акции, проходят модерацию на соответствие квалифицированной профессиональной области.

Правила участия в акции ● Срок акции с 10.07.2023 по 31.08.2023 включительно

● Акция для работодателей малого, среднего и крупного бизнеса

● Вакансии по акции «Бесценный стажер» можно размещать по всей России

● В акции участвуют вакансии с должностью «Стажер», в которых не требуется опыт работы

● В акции участвуют вакансии с должностью «Стажер», которые предлагают получить опыт работы по специальности обучения (см. Список запрещенных категорий вакансий для стажеров)

● В названии вакансии указывается должность и отрасль. Например: Стажер в отдел маркетинга, стажер-юрист, менеджер по проектам (Стажер)

● В акции не участвуют объявления о найме специалистов с опытом работы

● В акции не участвуют вакансии, размещенные кадровыми или аутстаффинговыми агентствами

● Все вакансии проходят модерацию. В акции не участвуют объявления о найме стажеров в продажи, стажеров-риелторов, стажеров курьеров и других неквалифицированных профессий (см. Список запрещенных категорий вакансий для стажеров)

Критерии вакансии, участвующей в акции ● В названии вакансии присутствует слово «Стажер»

● В название вакансии рекомендуется указать отрасль, например: Стажер в отдел маркетинга, стажер-юрист или менеджер по проектам (Стажер)

● В вакансии не требуется опыт работы

● Должность и отрасль вакансии стажера должна соответствовать квалифицированной профессии, на которую можно обучаться в среднем профессиональном или высшим учебном заведении

(см. Список запрещенных категорий вакансий для стажеров)

Правила публикации вакансий на SuperJob

