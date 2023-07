Крупная нефтегазовая компания Узбекистана заинтересована в сотрудничестве с Политехом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В начале июля представители СПбПУ посетили в Ташкенте с официальным визитом одну из крупных нефтегазовых компаний в Республике Узбекистан Sanoat Energetika Guruhi (SANEG). Компания обладает правами недропользования на 103 нефтегазовых месторождения, в ней работает более 10000 человек. Производственные цеха расположены в городах Карши, Мубарек, Андижан, Навои, Устюрт.

И.О. проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов во время визита отметил: У Политеха огромный опыт работы с предприятиями нефтегазовой отрасли, именно это и привлекло наших партнёров. Потенциальная цепочка развития компетенций сотрудников SANEG будет базироваться на совместных НИОКР и включать программы дополнительного профессионального образования в части разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа, промышленной безопасности, цифровой трансформации, начиная от профессионального обучения и до программ МВА .

Кроме добычи нефти и газа, SANEG занимается переработкой сырья в продукцию: бензин, дизельное топливо, масло, авиационный керосин и др. Топливная продукция реализуется по всей территории Узбекистана через розничные сети партнёров компании.

«На долю SANEG приходится около 80 процентов добычи нефти, — рассказал заместитель исполнительного директора дивизиона „Добыча“ — главный инженер SANEG Сергей Рябов. — Кроме добычи нефти и газа, компания занимается переработкой сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Мы убеждены, что эффективная реализация масштабных проектов невозможна без научного сопровождения на всех стадиях — от геологоразведки до переработки углеводородов. Мы видим огромный потенциал для компании в развитии сотрудничества с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Это сотрудничество будет системным. Запланировано проведение совместных научно-технических дней, достигнуты предварительные договорённости о включении в состав НТС SANEG приглашённого эксперта СПбПУ».

По итогам встреч с представителями различных департаментов SANEG был согласован протокол о намерениях, который включает научное сотрудничество, совместную исследовательскую деятельность, оценку и развитие профессиональных компетенций сотрудников SANEG, разработку и реализацию программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, проекты по цифровой трансформации бизнес-процессов SANEG, образовательные проекты с частным университетом компании в Самарканде, совместную работу по профориентации студентов из Узбекистана, обучающихся в СПбПУ.

«SANEG это крупнейший недропользователь Республики Узбекистан, та уникальная производственная площадка, на которой компетенции Санкт-Петербургского политехнического университета сейчас крайне востребованы, — считает доцент Высшей школы теоретической механики и математической физики, ведущий научный сотрудник ПИШ „Цифровой инжиниринг“ Иван Курта. — Мы обсудили возможность организации обучения по широкому перечню программ дополнительного профессионального образования и рабочим профессиям. Определились по НИОКРам. В ближайшее время мы запланировали посетить производственные объекты и на месте ознакомиться с вызовами, стоящими перед компанией. Мы признательны коллегам за проявленный интерес и желание развиваться вместе с Политехом».

Уже в августе этого года запланирована поездка по производственным площадкам для изучения проблематики и определения направлений НИОКР, а также обсуждение совместных проектов с другими образовательными партнёрами SANEG.

Начальник отдела международных образовательных программ и академической мобильности СПбПУ Ольга Емельянова уверена: У Политехнического университета в Узбекистане много масштабных проектов с вузами. Комплексное научно-образовательное сотрудничество с ведущей нефтедобывающей компанией, которой является SANEG, это важный шаг в развитии партнёрства с реальным сектором экономики Узбекистана. Совместная работа даст обеим сторонам возможность реализовать свой потенциал и будет способствовать укреплению дружественных связей между нашими странами .

