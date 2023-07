Кондитерские фабрики столицы увеличили производство на треть за полгода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» с января по июнь 2023 года увеличили производство шоколадных изделий более чем на 30 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский. В этом году спрос на продукцию со сниженным содержанием сахара увеличился вдвое.

«В Москве работает более 100 кондитерских предприятий, которые ежегодно изготавливают десятки миллионов сладостей для столицы и других регионов страны. Благоприятный инвестклимат помогает компаниям развиваться, наращивать объемы производства и расширять свой ассортимент. Так, московские предприятия холдинга “Красный Октябрь”, “Рот Фронт” и “Бабаевский” за шесть месяцев 2023 года увеличили выпуск изделий более чем на 30 процентов. Сегодня их продуктовая линейка превышает 200 наименований шоколада. В планах до конца года выпустить еще семь новых вкусов», — рассказал Владислав Овчинский.

Собственный цех по переработке какао-бобов позволяет фабрикам не зависеть от поставок импортных шоколадных полуфабрикатов и контролировать качество на каждом этапе производства.

Статус промышленного комплекса дает кондитерским фабрикам холдинга значительные налоговые льготы. Так, региональная часть налога на прибыль для них снижена с 17 до 13,5 процента, земельный налог — на 80 процентов, налог на имущество — на 50 процентов. Благодаря этому предприятия могут направлять сэкономленные средства на собственное развитие — обновлять оборудование, открывать новые цеха и производственные линии.

В холдинг входит 19 фабрик по всей стране, в том числе крупнейшие московские предприятия. Они выпускают все виды кондитерских изделий: шоколад, конфеты в коробках, весовые конфеты, карамель, ирис, зефир, вафли, торты, мармелад и восточные сладости.

