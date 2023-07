Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Три высшие школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли создали мультипотенциальные студенческие команды, которые по заказам предприятий Санкт-Петербурга в течение учебного года успешно выполняли реальные проекты, а затем защитили по ним свои выпускные квалификационные работы.

Расскажем подробнее, как это происходило.

Важнейшие стратегические задачи, которые стоят перед высшими учебными заведениями, ориентированными на устойчивое развитие в современных условиях, — это формирование человеческого капитала нового типа для обеспечения технологического суверенитета страны, постоянное повышение качества и востребованности высшего образования, сокращение разрыва между ним и реальным сектором экономики.

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ в рамках проекта институциональных изменений программы «Приоритет-2030» разрабатывает комплекс методических, нормативно-правовых и организационных решений, позволяющих формировать «мультипотенциальные» команды из числа студентов различных направлений обучения для решения инновационных задач, выполнения проектов по запросам работодателей — индустриальных партнёров и реализации принципа «бесшовного трудоустройства». Основой для формирования модели подготовки студенческих команд служит разработанный в институте конструктор компетенций, способный в автоматическом режиме определять необходимые для программ высшего образования компетенции выпускника с учётом требований работодателей и потребностей рынка труда. На основе конструктора создаётся каскадная компетентностная модель студенческой команды под реализацию конкретного проекта индустриального заказчика.

Первые результаты по формированию и подготовке таких студенческих команд получены по итогам этого учебного года.

Высшая школа производственного менеджмента создала студенческую команду в рамках проекта «Гармонизация потребностей производства с обеспечением комплектующими и материалами» для АО «Cиловые машины». Представители работодателя охотно поучаствовали в пилотной инициативе, отметив, что в их опыте взаимодействия с университетами это первый такой сложный организационный проект с вовлечением студентов в разнофункциональные внутренние процессы. Команда была сформирована исходя из запросов, которые давал заказчик, и включала представителей разных направлений подготовки — «Менеджмент», «Экономика» и «Торговое дело». Куратор от производства погружал команду в реальные условия. Результатом проекта стали предложения по перестройке работы складов завода «Электросила», включающие «дерево принятия решений» по поставщикам, внедрение штрихкодирования, метода FIFO и канбан, ведущих к экономии в 14 млн рублей в год. Одна из студенток уже получила предложение о постоянном трудоустройстве в «Силовые машины».

У наших заводов потрясающая история, огромный опыт создания сложнейших изделий, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы привлекать в свою команду молодых активных людей, способных привести нас к развитию и прогрессу. Цель проекта — усовершенствовать и улучшить процессы на предприятиях компании и при этом дать студентам возможность посмотреть, как работает реальное производство. Вузы говорят: “Студентов никто не берёт”, производственники: “К нам никто не идёт”. Этот разрыв можно преодолеть путем реализации таких совместных проектов , — отметил директор по постоянному совершенствованию в производстве АО «Силовые машины» Хамит Фаттахов.

Высшая инженерно-экономическая школа подготовила студенческую команду для проекта «Цифровая трансформация энергетики: модернизация системы контроля работы теплофикационных установок тепловых электростанций». Им предстояло выполнить задачи ПАО «ТГК-1», связанные с разработкой и технико-экономическим обоснованием внедрения цифровых решений на тепловых электростанциях. В команду вошли студенты трёх направлений обучения в рамках целевой подготовки ПАО «ТГК-1» («Наукоёмкие технологии и экономика инноваций», «Экономика» и «Менеджмент»), владеющие компетенциями формирования и анализа инвестиционных моделей цифровых проектов, а также навыками оценки результатов и эффективности цифровой трансформации энергетической компании.

Своё отношение к подготовке студенческих команд выразил начальник службы совершенствования производства ПАО «ТГК-1» Алексей Бондарь: Процессы цифровой трансформации генерирующих предприятий направлены на оптимизацию производственного и технического потенциала энергообъектов и изменение существующих бизнес-процессов за счёт применения инновационных цифровых технологий. Для выполнения задач, связанных с разработкой, технико-экономическим обоснованием проектов цифровизации, и управлением ими требуются разнообразные компетенции. Продуманная организация подготовки команды, наличие постоянного контроля и объективной оценки независимыми экспертами конечного продукта позволяют компании не только получить мотивированных компетентных сотрудников, которые могут решать поставленные задачи, но и обрести готовые инновационные решения, способные повысить эффективность работы компании .

Ребята провели анализ существующего порядка контроля работы теплофикационных установок (ТФУ), обосновали требования и выбрали средства измерения параметров состояния ТФУ, разработали систему для визуализации показателей контроля состояния и параметров работы установок, предложили конкретные меры по совершенствованию методов выбора состава работающего теплообменного оборудования установок и составлению графиков ремонта теплообменного оборудования, а также определили экономический эффект от внедрения системы контроля работы ТФУ на Автовской ТЭЦ-15 ПАО «ТГК-1».

Высшая школа сервиса и торговли готовила студенческую команду двух направлений подготовки — «Торговое дело» и «Товароведение» — для реализации проекта «Оценка и повышение эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия», выполненного по заказу торгового дома «Материк», одного из ведущих поставщиков на оптовом рынке Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Общая цель работы команд заключалась в разработке предложений по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятия, при этом конкретные пути достижения цели лежали в двух разных областях исследования: разработка мероприятий по совершенствованию ассортимента отдельной товарной группы и повышение эффективности коммерческой деятельности на основе инструментов бережливого производства.

В результате выполнения проекта и прохождения преддипломной практики студенты продемонстрировали высокий уровень владения профессиональными и надпрофессиональными компетенциями. Наше предприятие гарантирует выпускникам трудоустройство в профильное структурное подразделение, в соответствии с освоенными образовательными программами , — подчеркнула руководитель отдела управления персоналом торгового дома «Материк» Елена Агафонова.

Формула успеха реализации таких проектов состоит в синергии опытных наставников индустриального партнёра и вуза, актуальной задачи от бизнеса, междисциплинарной команды студентов с разными компетенциями и практической работы на площадке партнёра. Такой подход позволяет студентам не только вовлечься в реальную жизнь бизнеса, но и прожить потенциально возможную “функциональную роль”, чтобы понять, насколько эти задачи вписываются в собственные карьерные треки и планы индустриального партнёра от выполнения задания. Это и есть ключ к “бесшовному трудоустройству”, когда ожидания с обеих сторон апробируются и совпадают , — уверена руководитель исполнительной дирекции программы «Приоритет-2030» Мария Врублевская.

Состоявшиеся успешные защиты выпускных квалификационных работ перед государственными экзаменационными комиссиями Политехнического университета полностью подтвердили результаты проведённой предзащиты на предприятиях-заказчиках — ребята получили отличные оценки. Но главным результатом проекта подготовки студенческих команд следует считать реальное трудоустройство выпускников на должности, соответствующие их профессиональным компетенциям.

Подготовка мультипотенциальных студенческих команд — это реальная возможность обеспечить российскую экономику слаженными кадрами, знакомыми со спецификой предприятий. Молодёжь может по-новому решить задачи, даже если кажется, что они уже решены. Главное им верить и дать возможность развиваться, проверять свои идеи, но в то же время обеспечить рядом наставника, который свяжет их полёт мысли с реальной жизнью. У нас уже есть большие планы на развитие сотрудничества и создание более сложных команд, включающих представителей инженерных специальностей , — оценил первые результаты проведённой работы директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI