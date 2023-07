Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На главной промышленной выставке страны ИННОПРОМ Политехнический университет подписал соглашение с Каменск-Уральским металлургическим заводом (КУМЗ), одним из градообразующих предприятий города Каменска-Уральского Свердловской области. КУМЗ представляет собой мощный промышленный комплекс, выпускающий продукцию глубокой переработки из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов более 70 тысяч наименований, ориентированную на запросы аэрокосмического и нефтегазового комплексов, атомной энергетики, судостроения, транспортного машиностроения и других важнейших отраслей экономики.

Соглашение о сотрудничестве направлено на реализацию образовательной, научной, инновационной и проектной совместной деятельности, выполнение опытно-конструкторских и других работ по перспективным направлениям развития науки и технологий, включая разработку, продвижение и внедрение перспективных материалов, оборудования, систем и методов управления, современных информационных систем и технологий в области промышленного производства.

Инициация соглашения была вызвана первоначальным интересом КУМЗа и уже состоявшимися переговорами на предмет проведения маркетинговых исследований российского и международного рынков металлургии, которые будут выполнять специалисты-маркетологи Высшей школы производственного менеджмента.

«Политех — крупнейший технический вуз страны, поэтому мы рады работать с таким серьёзным партнёром, как КУМЗ, одним из лидеров металлургической отрасли», — подчеркнул проректор по научной работе СПбПУ Владимир Нелюб во время церемонии подписания. — Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество с Каменск-Уральским металлургическим заводом в научной, образовательной и производственной сфере. Сейчас у нас есть ряд инструментов, которые позволяют всё задуманное реализовать. Это и 218-е Постановление Правительства РФ, и новая комплексная научно-технологическая программа, которую активно обсуждают здесь, на ИННОПРОМе. В планах совместное открытие лабораторий, научно-производственных объединений с привлечением мер государственной поддержки. В нашем университете серьёзно развита металлургическая школа. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и вместе мы будем стремиться к достижению национального технологического суверенитета«.

КУМЗ сегодня делает ставку на молодые кадры, которые получают профессиональное образование в лучших вузах страны. В рейтинге технических университетов России Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого неизменно занимает ведущие позиции, обеспечивая высокое качество подготовки выпускников , — отметил генеральный директор ОАО «КУМЗ» Михаил Ненюков.

Перечислим основные цели сотрудничества:

обеспечение высокого качества профессиональной подготовки выпускников университета;

повышение результативности фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых ОАО «КУМЗ» и университетом;

обеспечение инновационного характера прикладных научных исследований, проводимых ОАО «КУМЗ» и университетом;

содействие в обеспечении предприятий и организаций ОПК молодыми квалифицированными специалистами.

Соглашение рассчитано на пять лет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI