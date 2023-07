Завершена модернизация газопровода в Войковском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты АО «Мосгаз» обновили газопровод среднего и низкого давления, расположенного на территории Войковского района. При модернизации улучшены технические показатели и практичность трубопровода, что обеспечит бесперебойную подачу газа в дома на 1-й Радиаторской улице и в 4-м Войковском проезде на ближайшие 40 лет.

«Реконструкция проводилась в два этапа. В рамках первого была выполнена прокладка нового полиэтиленового газопровода. На втором этапе специалисты провели работы по устройству 16 врезочных котлованов, подготовили необходимое оборудование и присоединили обновленный газопровод к действующей газораспределительной сети», — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Старые трубы заменили на полиэтиленовые диаметром 160 и 325 миллиметров. Они прочны, устойчивы к перепадам температуры и способны выдерживать высокую нагрузку. Кроме того, специалисты установили запорные краны с электроприводом, чтобы работу газопровода можно было контролировать дистанционно из центральной диспетчерской.

Работы проводились в условиях плотной застройки, но, несмотря на их масштабность, рабочие не нарушали привычный ритм жизни района.

