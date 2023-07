Дмитрий Вольвач: доля ШОС в общероссийском товарообороте возросла до 32%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сопряжение форматов различных интеграционных объединений, таких как ШОС, ЕАЭС, СНГ и БРИКС, придаст новый импульс формированию наиболее комфортной и благоприятной среды как для граждан, так и для бизнеса наших стран. Об этом заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе выступления на сессии «Промышленная кооперация государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в эпоху глобальных вызовов», которая прошла в рамках выставки «ИННОПРОМ-2023».

Авторитет и влияние ШОС, по его словам, продолжает укрепляться, растет интерес к деятельности объединения со стороны других государств и международных структур. Впервые за 6 лет объединение расширилось – к ШОС присоединилась Исламская Республика Иран. По словам замминистра, членство Ирана, который является одним из важных партнеров России, открывает колоссальные экономические возможности для всех стран-участниц объединения.

«Несмотря на незаконное санкционное давление, страны-участницы ШОС доказали свою способность противостоять новым вызовам, – отметил Дмитрий Вольвач. – Экономика ШОС демонстрирует устойчивые и высокие темпы роста. За 2010-2022 гг. среднегодовые темпы роста совокупного ВВП ШОС составили почти 5% против 2,8% мирового ВВП. За аналогичный период удельный вес экономик ШОС в мировом ВВП вырос с 15,3 до 24,4%».

В условиях глобальных вызовов отмечается рост российской экономики. По итогам 2022 года в России практически не изменился уровень промышленного производства, выросли объемы выпуска продукции в сельском хозяйстве, на историческом минимуме оказалась безработица и, несмотря на ограничения, – на 8% вырос товарооборот страны, до 75 трлн рублей.

Неуклонно растет объем взаимной торговли в рамках ШОС. За период с 2015 по 2022 год он увеличился почти в 2 раза, составив 30 трлн руб. Товарооборот России со странами ШОС за указанный период, согласно данным российской таможенной статистики, увеличился почти в 3 раза и составил 18 трлн руб. При этом экспорт увеличился в 3,2 раза – до 11 трлн руб., импорт – в 2,4 раза, до 7 трлн руб. Доля ШОС в общероссийском товарообороте возросла с 18 % до 32%, в российском экспорте – с 15% до 28%, импорте – с 24% до 40%.

«Россия активно взаимодействует со странами ШОС по развитию промышленной кооперации, что оказывает воздействие на торговлю как готовыми товарами, так и промежуточными компонентами с высокой добавленной стоимостью, – подчеркнул замминистра. – В числе наиболее успешных проектов можно выделить работу завода по выпуску автомобилей китайской марки в Тульской области, сборку компактных тракторов индийской компании в Чебоксарах, сборку путевых машин машиностроительного холдинга из Екатеринбурга на индийском заводе, поставку материалов, оборудования и обучение специалистов санкт-петербургской компанией по обработке металлов энергетической пакистанской компании».

Сегодня перед странами-участницами ШОС стоят новые задачи и вызовы. Нереализованный экспортный потенциал в поставках России в страны ШОС оценивается в 2,3 трлн руб. Основа экспорта: изделия из металлов, продовольственная и сельскохозяйственная продукция. Расширение перечня планируется за счет поставки высокотехнологичной продукции, машин и оборудования.

«В текущей геополитической обстановке для дальнейшего роста торговли нашим странам необходимо развивать кооперацию в финансовой сфере, продолжать работу по увеличению доли взаиморасчетов в национальных валютах и интероперабельности национальных платежных систем», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества России со странами ШОС замминистра отметил взаимодействие по климатической повестке, цифровой экономике, электронной торговле, цифровой трансформации госуслуг и развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Ускоренное развитие потенциала МТК «Север-Юг» в значительной степени будет способствовать сокращению сроков и стоимости доставки товаров, а также содействовать росту объема торговли между Россией и дружественными странами», – пояснил Дмитрий Вольвач.

В настоящее время страны-участницы международного соглашения о МТК «Север-Юг» ведут работу по созданию выгодных условий для грузоотправителей, строительству необходимой инфраструктуры и созданию парка транспортных средств.

По словам Дмитрия Вольвача, для выхода на новый уровень взаимодействия и достижения прогнозируемых значений, необходимо рассмотреть проект создания механизма координации работы всех особых экономических зон, функционирующих в странах ШОС.

«В России зарегистрирована некоммерческая организация – Союз «Технологии и логистика». Ее деятельность направлена на углубление торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества России со странами Каспийского региона и государствами, тяготеющими к международному транспортному коридору «Север-Юг». Будем рады видеть в составе партнерства представителей из других стран. В перспективе это создаст новые возможности для развития сотрудничества в сфере промышленности, логистики и технологий», – заключил замминистра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI