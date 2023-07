Горожан приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Культурный код. Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвичам и гостям столицы предлагают принять участие в конкурсе видеороликов, который пройдет в рамках Московского урбанистического форума. В работах должны быть запечатлены здания, улицы и другие объекты городской среды, которые, по мнению участников, составляют культурный код столицы. Длина видеороликов — не более чем полторы минуты. Прием заявок пройдет с 13 июля по 20 августа на официальном сайте конкурса.

Проект «Культурный код. Москва» был задуман как способ взглянуть на столицу, ее культуру, образ жизни и развитие глазами горожан. Еще одна цель — показать Москву как открытый и комфортный для жизни город. По итогам конкурса сформируется своеобразный видеосборник рассуждений о столице, созданный горожанами.

«Все, что делает наш город уникальным: история, социально-культурные особенности, архитектурные и градостроительные решения — можно назвать культурным кодом Москвы. Он объединяет природные условия территории, особенности естественного ландшафта и природы со средой, созданной человеком. Он делает город привлекательным для гостей, а также формирует любовь горожан к месту своего проживания, их самоидентичность», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Победителей конкурса определит экспертный совет и члены жюри, куда войдут государственные и общественные деятели, архитекторы, историки, культурологи, режиссеры, журналисты и другие. Жюри возглавит Владимир Машков, актер театра и кино, режиссер, народный артист России, который также выступит в роли амбассадора конкурса.

«Москва — удивительный, чувственный и темпераментный город. В его коде — культура, открытия и достижения великих людей, прославивших Москву. Город вдохновил не одно поколение великих художников, о нем слагают строки и пишут картины, сохраняя его ритм и живое дыхание. Уверен, что и сегодня его сила, мощь и красота вдохновляет людей. Присоединяйтесь к конкурсу и расскажите о своих чувствах к городу в коротком видео», — сказал Владимир Машков.

На конкурс приглашают три категории участников: дети (до 14 лет), взрослые (от 15 лет и старше), а также представители профессиональных сообществ, чья деятельность связана с изучением и сохранением городского пространства (урбанисты, историки, социологи, архитекторы, культурологи и другие).

«Конкурс должен стать отличным поводом для жителей Москвы по-новому, более осознанно взглянуть на рутину, порефлексировать на тему того, что же сегодня является культурным кодом города, как он трансформировался, а что в нем осталось неизменным. Мы рассчитываем увидеть работы, которые вызовут отклик у горожан и гостей столицы», — подчеркнул генеральный директор Московского урбанистического форума Павел Гончаров.

Свои силы можно попробовать в пяти номинациях. Категория «Город для жизни» — для работ о жилых, общественных, транспортных объектах, элементах ландшафта, городской инфраструктуры. «Ритмы столицы» — для роликов, которые под новым углом показывают повседневные городские дела. В номинации «Моя Москва» жюри наградит авторов видео, рассказывающих личные истории в декорациях любимого города, или удачно воплощающих популярные мифы и легенды столицы.

В номинации «Гений места» победителями станут авторы роликов, которые раскроют истории личностей, внесших вклад в физическое воплощение или в создание образа Москвы. Наконец, в категорию «Бег времени» можно подать работы, запечатлевшие процесс постоянной трансформации российской столицы, ее движение в будущее.

Ограничений по жанрам нет — это могут быть игровые мини-фильмы, анимационные клипы, музыкальные видео или документальные зарисовки.

Торжественная церемония награждения победителей и показ вошедших в шорт-лист видеороликов состоится 4 сентября в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума — 2023.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI