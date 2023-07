В половине жилых домов Москвы возобновили горячее водоснабжение после гидравлических испытаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства провели гидравлические испытания и возобновили горячее водоснабжение в половине жилых домов Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания: отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Сотрудники ПАО “МОЭК” уже провели проверку сетей почти в 32 тысячах зданий, в числе которых свыше 17,2 тысячи жилых домов. В них возобновлено горячее водоснабжение, которое отключалось на время проведения гидравлических испытаний», — рассказал Петр Бирюков.

Плановые отключения горячей воды в Москве начались 15 мая. В столице этот период составляет максимум 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. К началу нового отопительного сезона подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Работы завершатся в установленный срок — до 1 сентября.

