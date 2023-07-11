В «Машуке» завершилась программа повышения квалификации для внедрения в вузы курса «Обучение служением»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Мы хотим, чтобы каждый молодой человек мог сделать в своей жизни значимое дело. Мы понимаем, что сегодня студенты приходят в университеты и колледжи с запросом сделать что-то большое и полезное, и нам важно дать им эту возможность, — сказал председатель Cовета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. — Постепенно, последовательно мы создадим условия, когда каждый молодой человек сможет увидеть результат и свою пользу для страны, еще будучи студентом. “Обучение служением” — это не про волонтерство, это следующий шаг его развития в нашей стране. В отличие от него, методика предполагает обязательную сшивку с учебным планом студента и профессиональную направленность. Миллионы студентов по всему миру сегодня решают общественно значимые задачи еще на этапе своего обучения: изучают, как справиться с малярией, запускают технологические инициативы, разрабатывают мобильные приложения. В России накоплен большой опыт проектного обучения с социальным эффектом, и наша задача — его масштабировать, сделав нормой для всей высшей школы».

Задачей программы повышения квалификации было обучить управленческий персонал университетов тому, какие методики обучения служением бывают, и помочь выстроить шаги, по которым представители университетов пройдут дальше для внедрения обучения служением в своих образовательных организациях. Участники программы подробно разбирали различные форматы, через которые можно реализовывать обучение служением: выпускные квалификационные и курсовые работы, практики, обязательные дисциплины и проектная деятельность. В рамках обучения представители НКО подготовили кейсы, которые участники программы решали и презентовали. Таким образом, сама программа была выстроена на основе проектной деятельности. К примеру, представители университетов разбирались, студенты каких образовательных программ их вузов могли бы помочь в решении проблемы, как встроить это в образовательный процесс и как оценить.