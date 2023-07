В «Машуке» завершилась программа повышения квалификации для внедрения в вузы курса «Обучение служением»

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

«Мы хотим, чтобы каждый молодой человек мог сделать в своей жизни значимое дело. Мы понимаем, что сегодня студенты приходят в университеты и колледжи с запросом сделать что-то большое и полезное, и нам важно дать им эту возможность, — сказал председатель Cовета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. — Постепенно, последовательно мы создадим условия, когда каждый молодой человек сможет увидеть результат и свою пользу для страны, еще будучи студентом. “Обучение служением” — это не про волонтерство, это следующий шаг его развития в нашей стране. В отличие от него, методика предполагает обязательную сшивку с учебным планом студента и профессиональную направленность. Миллионы студентов по всему миру сегодня решают общественно значимые задачи еще на этапе своего обучения: изучают, как справиться с малярией, запускают технологические инициативы, разрабатывают мобильные приложения. В России накоплен большой опыт проектного обучения с социальным эффектом, и наша задача — его масштабировать, сделав нормой для всей высшей школы». Задачей программы повышения квалификации было обучить управленческий персонал университетов тому, какие методики обучения служением бывают, и помочь выстроить шаги, по которым представители университетов пройдут дальше для внедрения обучения служением в своих образовательных организациях. Участники программы подробно разбирали различные форматы, через которые можно реализовывать обучение служением: выпускные квалификационные и курсовые работы, практики, обязательные дисциплины и проектная деятельность. В рамках обучения представители НКО подготовили кейсы, которые участники программы решали и презентовали. Таким образом, сама программа была выстроена на основе проектной деятельности. К примеру, представители университетов разбирались, студенты каких образовательных программ их вузов могли бы помочь в решении проблемы, как встроить это в образовательный процесс и как оценить.

«“Обучение служением”— это драйвер для изменения основной образовательной программы. Сейчас настало время активного вовлечения НКО, общественных проектов и местных сообществ. Без наполнения программы жизнью и смыслами обучение служением останется формальностью», — отметил проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов. По итогам программы участники получили удостоверение о повышении квалификации по направлению подготовки «Образование» НИУ ВШЭ. Для успешного запуска и развития методики обучения служением в университетах Вышка будет продолжать оказывать методологическую поддержку всем участникам пилотного запуска, а также проводить тематические исследования и подготавливать рекомендации.

«Чтобы все получилось в нужном формате, нам всем надо быть на связи друг с другом, с НКО, Ассоциацией волонтерских центров. Мы со стороны Вышки постараемся помочь всем, чем сможем, — нашими программами повышения квалификации, методическими рекомендациями, но это не значит, что все, прошедшие наше первое обучение, не эксперты, — отметила Анфиса Дмитриева, директор Центра лидерства и волонтерства НИУ ВШЭ. — Каждый из собравшихся в “Машуке” — во многом эксперт, главное — почувствовать свою силу, не терять то, что есть сейчас, а сообщество поддержит каждого».

