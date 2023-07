В июне почти 12 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В новые квартиры в июне по программе реновации начали переселение около 12 тысяч москвичей, живущих в 22 районах и поселениях, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В последние дни июня к переселению приступили более 5,5 тысячи москвичей из 13 районов столицы. Так, всего в первом месяце лета Департаментом городского имущества подготовлены предложения равнозначных квартир для 11,9 тысячи жителей 22 районов и поселений. Первые из них уже заключили с договоры на новое жилье. Остальные продолжают осматривать квартиры и оформлять необходимые документы», — рассказал Максим Гаман.

Вместе с предложениями новых квартир участники программы реновации получили брошюры «Электронные помощники при переезде в новую квартиру». Там отмечены необходимые действия по переселению и QR-ссылки на электронные сервисы на mos.ru.

С начала реализации программы реновации к переселению приступили жители 795 домов старого фонда, а правообладателями новых квартир стали 109,4 тысячи человек. Новое жилье участники программы получают в том же районе Москвы, где расположен их прежний дом. В Зеленограде, а также Троицком и Новомосковском административных округах переселение ведется в пределах округа.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, на первых этажах новостроек для приступивших к переезду жителей действует 51 центр информирования по переселению. Там москвичи могут получить бесплатные консультации и помощь в оформлении необходимых документов. Кроме того, на mos.ru доступен электронный сервис, при помощи которого можно выбрать удобные дату и время для осмотра квартиры или заключения договора.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве жилая застройка развивается в том числе благодаря реализации программы реновации, ее утвердили в августе 2017 года. В программу вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

