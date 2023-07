В ГУУ прошло заседание рабочей группы ЕСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 июля 2023 года в зале Учёного совета Государственного университета управления прошло очередное заседание рабочей группы Евразийского сетевого университета.

Вёл заседание руководитель Секретариата Координационного совета ЕСУ Александр Троицкий. Кроме докладчиков на мероприятии присутствовал ректор ГУУ, Председатель Координационного совета ЕСУ Владимир Строев. В очном и онлайн-режиме в работе принимали участие представители 12 вузов, входящих в консорциум Евразийского сетевого университета, включая Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт, Высшую школу экономики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Белорусский государственный экономический университет, Армянский государственный экономический университет, Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова, Уральский государственный экономический университет, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и других.

Первым пунктом повестки дня стало подведение итогов работы рабочей группы ЕСУ для подготовки Проекта положения о критериях вступления новых членов в ЕСУ. Были согласованы правки этого документа.

Обсуждался вопрос создания постоянной рабочей группы, ответственной за информационную политику ЕСУ и наполнения сайта консорциума.

По вопросу о статусе ассоциативных членов ЕСУ было высказано несколько разных аргументированных мнений за и против наличия в структуре членов-наблюдателей. В дискуссию вступил и Владимир Строев, который сказал, что в современной ситуации нужно сделать всё, чтобы объединиться и наладить сотрудничество. Условия вступления в ЕСУ сейчас отходят на второй план, главное наладить жизнь внутри консорциума, сделать её привлекательной для потенциальных участников.

Собравшиеся быстро пришли к единому мнению по вопросу о возможности ЕСУ заключать соглашения с сетевыми университетами СНГ, ШОС и БРИКС Это уникальная идея, ранее сетевые университеты между собой ещё не сотрудничали. По этому вопросу вскоре будет подписан специальный Меморандум.

Так же единогласно было принято решение о проведении Международной студенческой олимпиады ЕСУ. Для того, чтобы она скорее заработала, решено первое время проводить её в онлайн-формате. Олимпиада – это хороший элемент взаимодействия между вузами консорциума. Проект будет представлен Министерству науки и высшего образования РФ.

Так как окончательные решения по некоторым из этих вопросов не терпят отлагательства, следующее заседание рабочей группы ЕСУ пройдёт уже 21 июля.

