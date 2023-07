В ГУУ подвели итоги работы акселератора «Технологии Здоровой Жизни»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце июня завершилась Акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив «Технологии Здоровой Жизни», проводимая ГУУ. Программа была реализована при финансовой поддержке АНО «Платформа Национальной Технологической Инициативы».

Государственный университет управления более 5 лет использует проектное обучение при подготовке будущих специалистов и регулярно проводит акселераторы проектов по разнообразным направлениям.

За время действия акселератора «Технологии Здоровой Жизни» было организовано 37 мероприятий в очном и онлайн форматах, в которых приняли участие 1092 студента из ГУУ и других вузов. 15 мероприятий, в том числе стартовый интенсив, экватор, демодень и другие, прошли с участием представителей организаций-партнеров.

В результате было документально оформлено, загружено в систему Projects и представлено экспертам 166 стартап-проектов. Также обучающиеся и трекеры были вовлечены в работу над стартап-проектом с использованием технологии чат-бота УПРАВРОСТ.

Главные направления работы акселератора: цифровые технологии и информационные системы в образовании; новое медицинское оборудование, материалы и технологии; здоровьесберегающие системы и зелёные технологии. Данные тематические направления Акселератора в соответствии с перечнем критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899, соответствуют критической технологии №4 «Биомедицинские и ветеринарные технологии», cквозной технологии «Технологии машинного обучения и когнитивные технологии», направлениям рынков НТИ EduNet и Хэлснет.

Важным событием акселератора стал Демодень, прошедший в Точке кипения ГУУ, в ходе которого участники представили свои проекты экспертам. В оценке и обсуждении работ приняли участие проректор ГУУ Артем Терпугов, менеджер проектного офиса «Платформа университетского технологического предпринимательства» Анна Быстрова, генеральный директор НОЧУ ДПО «МЦПО» Елена Выходцева, коммерческий директор ООО «Мегавет» Станислав Митюшников, коммерческий директор ООО «НТС» Амир Киличёв. По итогам Демодня несколько команд получили предложения о сотрудничестве от представителей партнеров по дальнейшей проработке проектов.

В результате работы акселератора было определено 10 лучших проектов:

1) Молодежный международный просветительский онлайн-проект «Телепорт»

2) Применение VR-технологий в области медицины

3) «HomeVoyager» Использование VR в туризме и образовании

4) Умная трость SmartСane для людей с ограниченными возможностями

5) PsychoHelp

6) Сервис для проведения онлайн опросов «Your Vote»

7) Приложение Healthy Meals

8) Интерактивная онлайн платформа «In Talk»

9) SMART-ошейник для кошек и собак

10) Телеграм-бот Wear Weather

Акселератор занимается формированием инновационных продуктов в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы РФ «Научнотехнологическое развитие РФ».

В число партнеров Акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив «Технологии Здоровой Жизни» вошли Московская ассоциация предпринимателей, стартап-студия «Открытые инновации», ООО «Вин Бизнес Решения», МГТРК «МИР», ООО «Платформа Эвеон», ООО «КАПФИНАНС», ООО «Акколада», ООО «МедиСайн», ОЧУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Проектная ПРАКТИКА», НОЧУ ДПО «МЦПО», ООО «Мегавет» и другие партнеры в сфере образования, зелёных технологий и медицины.

