В ГУУ более 140 представителей вузов прошли обучение по программе «Академический резерв»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 3 по 7 июля 2023 года в Государственном университете управления прошли мероприятия образовательной программы «Академический резерв», реализуемой по приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Более 140 представителей вузов и научных организаций из 39 регионов России прошли курсы под руководством ведущих сертифицированных бизнес-тренеров.

На встрече с участниками программы выступил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский. Он отметил масштаб стоящих перед Министерством задач и востребованность кадрового резерва как для подведомственных Минобрнауки организаций, так и для укрепления центрального аппарата. По его словам, площадь объектов недвижимости в распоряжении подведомственных Минобрнауки России организаций сопоставима с площадью некоторых стран, таких как Словения или Израиль.

«Но главное все же – работать не только с хозяйством, а с людьми – это первоочередная задача, – резюмировал заместитель министра. – Нашему Министерству очень нужны кадры – работы много, задачи сложные».

В свою очередь, ректор Государственного университета управления Владимир Строев посоветовал брать максимум от занятий и напомнил, что ГУУ всегда готов поддержать своих выпускников.

«В этом зале собрались будущие первые лица российской науки и образования. Наша цель не только дать вам навыки, знания, которые необходимы для руководящих должностей, но и психологически подготовить к будущей работе, наладить коммуникации», – сказал Владимир Строев.

Программа была разделена на два трека обучения. В течение первых четырёх дней 68 участников трека «Кандидаты в оперативный резерв» проходили интенсивное обучение и под руководством наставников погрузились в проблематику проектного управления. Целью интенсива для 73 слушателей программы по треку «Стратегический резерв» стало командообразование и нетворкинг, а также ознакомление с предложенным к освоению спектром образовательных модулей для формирования дальнейшей индивидуальной траектории.

После завершения очной программы, с 10 по 14 июля, было также организовано и проведено 14 вебинаров. После чего участников программы «Академический резерв» ждёт ещё шесть месяцев интенсивного обучения и пять направлений стажировки.

Лучше всего о программе скажут её непосредственные участники.

«Приветствие получилось теплым и при этом информативным. Запомнились выступления ректора ГУУ Владимира Строева и представителей Министерства. Понравилось также выступление и.о. ректора Белгородского университета. Модератор Сергей Чуев искусно подмечал детали, а бизнес-тренер Сергей Сикирин четко пояснял психологические моменты» (Анна Трубачева, заместитель директора по организационной и образовательной деятельности, Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН)

«Сергей Сикирин и его тренинги очень хороши. День пролетел как одно мгновение. Материал в презентации очень структурированный и интересный. Игры просто захватывающие! Андрей Анатольевич Толмачев представил интересные кейсы медиакоммуникации. Сергей Чуев мастерски модерировал пленарное заседание, с юмором» (Владимир Поддубиков, начальник управления стратегического развития, Кемеровский государственный университет)

«Андреем Толмачевым были даны конкретные рекомендации по организации информационной политики в вузе. Имеет большое практическое значение для должности проректора, которую я сейчас занимаю» (Ольга Серова, первый проректор, Псковский государственный университет)

«Интересно было послушать Андрея Толмачева и Кристину Рогову, их ответы на вопросы слушателей. Очень здорово, что Кристина Александровна наблюдала за работой коллег практически до самого окончания интенсива. Тренер конечно — супер! Модератор молодец!» (Дмитрий Демянюк, заместитель ректора по радиационной безопасности, физической защите, учету и контролю ядерных материалов, Севастопольский государственный университет)

«Очень полезные методы донес Владимир Каменков в области бережливого производства. В области проектной деятельности очень понравился структурированный материал Вениамина Кизеева» (Александр Герасименко, начальник лаборатории ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»»)

Следующий очный интенсив для слушателей программы состоится уже в октябре этого года на площадке первого управленческого вуза России.

