«Возможность почувствовать свою научную компетенцию»

Татьяна Макарова Менеджер Центра академического развития студентов и координатор конкурса «Научная инициатива» — Конкурс является площадкой для обмена опытом студентов разных направлений и кампусов. Участие дает возможность не только пройти полный исследовательский цикл, но и расширить свое представление о других научных сферах. Промежуточный отчет как раз является одной из основных точек работы. Команды актуализируют статусы проектов, делятся первыми результатами и могут получить обратную связь от членов комиссии, чтобы в дальнейшем скорректировать ход работы. В этом году студенты показывают высокую заинтересованность, это видно как по уровням проектов, так и по сессии вопросов — ответов.

В «Научной инициативе», как и в любом научном грантовом конкурсе, предусмотрена промежуточная и итоговая формы отчетности. Проведение промежуточной сессии служит камертоном для студенческих исследовательских групп, поскольку позволяет им соотнести реальный статус и имеющиеся результаты выполнения проекта с намеченными планами. Помимо этого, благодаря обратной связи от экспертов и комиссии конкурса проектные группы получают представление о сильных сторонах своих исследовательских работ и возможностях корректировки изначальных планов. Благодаря такому отчетному формату студенты осваивают необходимые навыки научной коммуникации, работы с обратной связью экспертов, а также учатся ответственному исполнению заявленных планов.

Юлия Фалькович Директор Центра научной интеграции, член комиссии конкурса «Научная инициатива» — Принимаю участие в работе комиссии с самого начала конкурса «Научная инициатива». Радуюсь результатам участников и их прогрессу. Есть команды, которые участвуют в конкурсе уже не один год и каждый раз наращивают обороты: расширяют масштабы проекта, совершенствуют работу команды, уже более активно и на достойном уровне занимаются просветительской деятельностью. Так что «Инициатива» работает, являясь акселератором в большую науку для начинающих исследователей.

Полгода работы студенческих команд дает определенный срез. Насколько студентам из разных научных направлений удалось наладить коммуникацию внутри команды и распределение обязанностей? Какие работы каждый из участников выполняет? Какие навыки они получают в процессе общения и реализации своих проектов?

Кристина Козлова

«В конкурсе “Научная инициатива” я участвую впервые. Вначале было страшно брать на себя ответственность за проект, но благодаря поддержке и помощи научных консультантов у меня получилось организовать первую часть проекта, — рассказала Кристина Козлова, руководитель проекта «Внутренняя колонизация СССР: источники агитационной кампании по привлечению добровольных трудовых мигрантов в период послевоенного восстановления экономики». — При участии в конкурсе я получила опыт организации проекта и работы в команде и узнала, как проходит процесс реализации проекта, изнутри. На первом этапе проекта нами была проделана колоссальная работа: была найдена большая часть источников по теме, начат анализ некоторых видов агитационных материалов. На втором этапе проекта мы планируем дополнить базу данных, закончить анализ источников, а также выявить агитационный дискурс переселенческой политики СССР в послевоенный период».

Ульвия Набиева

«Поступив в магистратуру, я не думала, что уже на 1-м курсе смогу заниматься наукой, которая несет пользу людям. За прошедшие полгода реализации проекта мы разработали научно обоснованную программу работы с пожилыми людьми на основе практик осознанности, — говорит Ульвия Набиева, руководитель проекта «Разработка методики групповой работы по восстановлению временной перспективы пожилых людей». — Проект “Научная инициатива” лично для меня — это невероятная возможность почувствовать свою научную компетентность. В дальнейшем мы с командой планируем проверить, является ли разработанная методика эффективной, и, если все работает, люди чувствуют себя достоверно счастливее, расширять ее применение посредством сотрудничества с НКО и администрациями городов».

Анна Шестакова

«В этом году мы с командой занимались выделением и исследованием грибов из проб почвы и воды Камчатки, — объяснила Анна Шестакова, участница проекта «Метаболическая характеристика грибов, выделенных из проб природных местообитаний Камчатского края». — Когда мы стали размышлять над идеей для нового сезона “Научной инициативы”, все сразу же подумали про камчатские пробы. Нам стало интересно посмотреть на особенности местных грибов, узнать, чем они питаются, сражаются ли за выживание со своими соседями и можно ли как-то использовать это на благо человечества. На первом этапе мы сделали огромный пласт работы! Кажется, использовали около полутора тысяч чашек Петри, но все задуманное получилось. По результатам нашей работы за полгода мы почти написали статью, а руководитель проекта, Дарья Суркова, благодаря работе в конкурсе “Научная инициатива” сможет написать полноценную хорошую дипломную работу. Я участвую в “Научной инициативе” третий раз и считаю, что это лучший студенческий конкурс Вышки. На мой взгляд, это просто невероятно удивительно и полезно: твой родной университет позволяет тебе самостоятельно выполнить научную работу, собрать команду, разделить обязанности и научиться функционировать на любой позиции. Например, за этот год я разобралась в законе о госзакупках, правовом регулировании договоров об оказании услуг, а еще в том, как узнать, могут ли грибы уничтожать бактерии».

Валерия Топорищева

«Реализация проекта в рамках конкурса “Научная инициатива” — прекраснейшая возможность попробовать себя в качестве самостоятельного исследователя. Зачастую такая возможность у студентов отсутствует: я не знаю ни одного российского вуза, который бы оказывал такую всестороннюю поддержку юным ученым в их начинаниях, — призналась Валерия Топорищева, руководитель проекта «Разработка методики, направленной на повышение резилентности и психологического благополучия, на основе модели системной саморефлексии». — А Вышка оказывает, и это невероятно ценно. Это помогает делать важные и нужные вещи, двигать науку вперед и делиться научными достижениями с людьми. На протяжении первого этапа работы над проектом мне и моей команде удалось провести серьезную теоретическую работу в рамках апробации иностранной методики. Вряд ли удалось бы продолжить исследование без поддержки ВШЭ: в дальнейшем мы планируем опробовать нашу методику на большой выборке с контрольной группой, а по итогам — опубликовать статью. Данный конкурс — прекрасная возможность реализовать свои научные амбиции, прокачать важнейшие скилы в этой сфере и, конечно, сделать что-то нужное и полезное». По итогам промежуточного отчета 12 исследовательских проектов продолжат получать финансовую и экспертную поддержку Центра академического развития студентов. Финальный отчет проектов четвертого года конкурса «Научная инициатива» пройдет в очном формате 15 –19 декабря 2023 года на базе учебного центра «Вороново» НИУ ВШЭ. Чтобы следить за тем, как происходит реализация проектов, и не пропустить объявления о старте конкурса «Научная инициатива» в январе 2024 года, подпишитесь на телеграм-канал.

