Более 150 тысяч человек посетили площадки фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест». Он проходил в столице с 3 по 9 июля в Парке Горького, «Зарядье», «Музеоне», на территории центра современного искусства «Винзавод» и в других популярных местах города. Знаковое событие в сфере креативных индустрий объединило творческих людей из России и дружественных стран.

«Самыми посещаемыми пространствами фестиваля стали ВДНХ и Кузнецкий Мост — пять тысяч человек посмотрели тут спектакли и модные показы. Всего же организаторы провели свыше 800 мастер-классов, концертов, киносеансов и лекций. К ним присоединились больше 150 тысяч человек из Москвы, 35 других регионов России и еще 19 стран мира», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Культурную программу можно было посетить более чем на 60 площадках. Деловую повестку обсуждали в инновационном кластере «Ломоносов». Там собрались более тысячи слушателей и спикеров из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Они обменялись мнениями о перспективах развития творческих индустрий и международного сотрудничества.

В павильонах фестиваля на ВДНХ, Гоголевском бульваре и Пушкинской площади прошло 45 театральных постановок и концертов. Их подготовили для москвичей и туристов артисты театров «Школа современной пьесы», «Мастерская Брусникина» и других.

В парке искусств «Музеон» и парке «Сокольники» работал павильон «Книжный город». Там презентовали лучшие российские и иностранные произведения разных лет, а также издательские новинки.

Кроме того, во время фестиваля состоялись кинопоказы. На больших экранах гости увидели 120 лент, снятых в России, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Таиланде и Южной Корее. Сеансы проходили в кинозалах и под открытым небом.

