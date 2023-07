Более 130 тысяч новых адресов появилось в Москве за полгода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Около 133 тысяч новых адресов присвоено столичным объектам недвижимости с начала года. Более 100 тысяч из них — это помещения, 23 тысячи — машино-места, восемь тысяч — земельные участки и объекты капитального строительства. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Адрес объекту нужен для его идентификации и определения местоположения. После его получения с недвижимостью можно совершать сделки, а также зарегистрироваться там в том числе в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрация по конкретному адресу также необходима для определения ребенка в детский сад или школу, она позволяет прикрепиться к поликлинике. Кроме того, без адреса не получится провести газ и электричество.

«Чаще всего адресацию проводят для новых объектов недвижимости на стадии ввода в эксплуатацию или получения разрешения на строительство. За первые шесть месяцев этого года лидером по количеству присвоенных адресов стал Новомосковский округ, где официальные реквизиты получили более 24 тысяч объектов. На пять тысяч меньше новых адресов появилось в Южном и Юго-Восточном округах — по 19 тысяч», — рассказал Максим Гаман.

Услуга по адресации объектов недвижимости для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей бесплатная и предоставляется только в электронном виде. Присвоением, изменением и аннулированием официальных адресов в столице, за исключением двух городских округов (Троицк и Щербинка), а также территории инновационного центра «Сколково», занимается столичный Департамент городского имущества. Техническую часть этого процесса обеспечивает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ).

«Среди районов столицы в числе лидеров по количеству объектов, которые получили адреса в первом полугодии, оказался Даниловский. Там было адресовано около девяти тысяч новых квартир, нежилых помещений и машино-мест. Также большое количество адресов присвоено недвижимому имуществу в поселении Сосенском и Нижегородском районе — более семи тысяч», — уточнил генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

