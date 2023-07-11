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Банк «РОССИЯ» и Пензенская область подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023».

Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков, со стороны Пензенской области – Министр экономического развития и промышленности А.Х. Хакимов.

Соглашение подписано с целью дальнейшего развития финансового и банковского обеспечения деятельности структурообразующих промышленных и сельхозпредприятий Пензенской области, наращивания инвестиционного потенциала региона, а также для выполнения приоритетных задач в сфере экономического, социального и финансового развития.

«Пензенская область – один из регионов, имеющих особое значение для Банка «РОССИЯ». Мы работаем с ведущими пензенскими предприятиями и сотрудничаем с Администрацией региона на протяжении многих лет. Уверен, что подписание соглашения с Министерством экономического развития и промышленности создаст дополнительный импульс для нашего партнерства и положит начало новым масштабным проектам», – отметил А.В. Шаленков.

«В регионе с каждым годом создаются промышленные и инфраструктурные площадки для старта и развития бизнеса. У нас есть ряд мер финансовой поддержки. Однако с учетом новых возможностей, новых ниш, новых инвестпроектов, растет и потребность бизнеса в доступных кредитах. Данное соглашение направлено на сотрудничество в целях создания дополнительных возможностей для развития бизнеса, сохранения позитивной динамики в экономическом блоке региона», – прокомментировал подписание соглашения А.Х. Хакимов.