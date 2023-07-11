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Банк «РОССИЯ» и ООО «Группа ЭНЭЛТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и ООО «Группа ЭНЭЛТ» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023».

Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков, со стороны ООО «Группа ЭНЭЛТ» – Генеральный директор А.Х. Кремер.

Соглашение предусматривает развитие и внедрение новых банковских технологий в работу Группы, разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку Банком инновационного развития и модернизации Группы, а также оказание консультационных услуг в финансовой и банковской сферах.

Справка:

ООО «ГРУППА ЭНЭЛТ» представляет на российском рынке передовые решения в области систем бесперебойного электропитания. Организация имеет собственное производство оборудования в Казани. Также ЭНЭЛТ ведет деятельность по модернизации дизельной генерации на Дальнем Востоке, реализуя строительство автономных гибридных энергокомплексов в отдаленных поселках Якутии (Республика Саха).