Акселератор ТехноДрайв ГУУ подвел итоги

Завершилась Акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив «ТехноДрайв», проводимая Государственным университетом управления. Программа была реализована при финансовой поддержке АНО «Платформа Национальной Технологической Инициативы».

Государственный университет управления более 5 лет использует проектное обучение при подготовке будущих специалистов и регулярно проводит акселераторы проектов по разнообразным направлениям.

В мероприятиях акселератора «ТехноДрайв» приняли участие 1067 студентов из ГУУ и других вузов. Было организовано 37 мероприятий, в 15 из которых участвовали представители организаций-партнеров.

В ходе работы было документально оформлено, загружено в систему Projects и представлено экспертам 122 стартап-проекта. Кроме того, обучающиеся и трекеры были вовлечены в работу над стартап-проектом с использованием технологии чат-бота УПРАВРОСТ.

Акселератор «ТехноДрайв» осуществляет разработку проектов по следующим направлениям: цифровые технологии и информационные системы; новые материалы, оборудование и производственные технологии; ресурсосберегающие системы, бережливые технологии. Данные тематические направления Акселератора в соответствии с перечнем критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899, соответствуют критической технологии №13 «Технологии информационных, управляющих, навигационных систем», cквозной технологии: «Новые производственные технологии TechNet», направлениям рынков НТИ: Автонет, Технет.

Одним из важных мероприятий работы акселератора стал Демодень, прошедший в точке кипения ГУУ, в ходе которого участники представили свои проекты экспертам. В оценке и обсуждении работ приняли участие проректор ГУУ Павел Павловский, менеджер проектного офиса «Платформа университетского технологического предпринимательства» Анна Быстрова, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «Проектстрой» Николай Малышкин, генеральный директор ООО «Платформа Эвеон», директор Бизнес-студии «Скорость Отрыва» Владимир Полковников и коммерческий директор ООО «НТС» Амир Киличёв. По итогам Демодня три проекта были приглашены в бизнес-студию «Скорость отрыва» для дальнейшей проработки проектов.

По результатам работы акселератора было определено 10 лучших проектов:

1) Прыгающие электросамокаты «РИМ»

2) Стартап проект «Парковочный Транспордер»

3) Parking searching

4) Муха-шпион

5) ARЖД

6) FoodДрон

7) Переносная зарядка для электромобиля

8) UnWire

9) HelpoAdmin

10) Автоматический генератор презентаций

Партнерами проекта выступили: ООО «НПК «ЛУЧ», ООО «ВМ-Логистик», ООО «МТА-Логистик», Ассоциация экспортеров и импортеров, Стартап-студия «Открытые инновации», ООО «Вин Бизнес Решения», МГТРК «МИР», ООО «Платформа Эвеон», ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», ООО «Смарт Консалтинг», ООО «Проектстрой» и другие компании из сферы транспорта и логистики.

Отметим, что цель Акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив «ТехноДрайв» – формирование инновационных продуктов в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы РФ «Научнотехнологическое развитие РФ».

