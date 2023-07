Абсолютный рекорд – за июнь россияне получили кредиты на ₽1,5 трлн.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как менялся объем выданных кредитов в июне 2023 года?

В июне отечественные банки заключили кредитные договоры с 4,5 млн. физических лиц на сумму 1,47 трлн. руб., что оказалось рекордным значением за весь период наблюдений. Тенденции прироста зависели от сферы кредитования:

ипотеку оформили более 168 тыс. клиентов на сумму свыше 639 млрд. руб., это на 9% выше майских показателей, но меньше декабрьского рекорда;

банки выдали 85 тыс. автокредитов на сумму 128 млрд. руб., прирост составил 8%, положительная динамика наблюдается третий месяц подряд;

кредиты наличными выданы на 666 млрд. руб., их оформили 3,2 млн. клиентов, в этой сфере прирост 1%;

в сфере POS-кредитования одобрено 1,2 млн. кредитов на 37 млрд. руб., это на 4% превышает майские показатели.

Если в июне и зафиксирована рекордная выдача кредитов, то в целом за полугодие показатель заметно отстает от докризисных значений. Так, во втором полугодии 2021 года россияне оформили кредиты на ₽7,5 трлн., а за первое полугодие 2023 года – только ₽7,3 трлн.

Почему восстановление рынка кредитования – негативный тренд?

Наращивание объемов выдачи кредитов, с одной стороны, свидетельствует о развитии экономики – страна восстанавливается после кризиса. Однако для России фактор может, напротив, оказаться негативным, свидетельствующим о падении доходов населения и стремлении граждан переоформить прошлые ссуды. Как итог, существует риск надувания финансового «пузыря», с чем длительное время пытается бороться Центробанк.

«Граждане стали меньше копить и больше оформлять кредиты – предельный уровень долговой нагрузки населения растет, рынок перегрет, риски существуют и для заемщиков, и для банков», – уверен эксперт.

Наращивание объемов выдачи кредитов происходит одновременно с «закручиванием гаек» со стороны регулятора – ЦБ РФ в начале года ввел количественные ограничения на выдачу необеспеченных кредитов. Для ипотеки также ужесточаются надбавки, в особенности Центробанк выступает против займов с небольшим первым взносом.

