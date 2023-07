10.07.2023 Naszym celem jest bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W poniedziałek, 10 lipca br. w Legionowie, odbyła się roczna odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.

– Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i wyzwań jakie przed nami stoją. Największym wyzwaniem jest próba odbudowy imperium przez reżim Putina. Jest atak na Ucrania. Naszym celem jest, abyśmy sąsiadowali z niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji. Stąd też nasze wsparcie, nasze dążenia do tego, żeby imperium rosyjskie nie zostało odbudowane. Liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki powiększy się, że Szwecja dołączy do grona państw Sojusz Północnoatlantycki. Liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki da jasny sygnał i wsparcie dla Ukrainy. Liczymy na to, że polityka odstraszania i obrony Sojusz Północnoatlantycki będzie jeszcze bardziej wyrazista

– mówił Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej.

Odprawa kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP to coroczne spotkanie podsumowujące działania podjęte w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Spotkanie poświęcone było także wyznaczeniu kierunków działania kierownictwa na kolejny okres. Wśród najważniejszych tematów spotkania znalazły się m. in.

– Rozwijamy siły zbrojne czego dowodem jest fakt, że Wojsko Polskie liczy 175 tysięcy żołnierzy. Wliczam oczywiście żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jest to nasze wspólne osiągnięcie, dlatego, że tak wiele osób zgłasza się do służby w Wojsku Polskim co jest bardzo dobrym sygnałem bo świadczy o patriotyzmie młodych Polaków, ale jednocześnie jest też dobrym sygnałem, jeżeli chodzi o całą doktrynę odstraszania i obrony. Ustawa o obronie Ojczyzny stworzyła nam warunki do zintensyfikowania naszej aktywności, jeżeli chodzi o wyposażanie wojska w nowoczesną broń

– mówił szef MON.

– Jeszcze przed ustawą o obronie Ojczyzny w 2018 r. zamówiliśmy sistema Patriot, en już jest na polskiej ziemi. W 2019 r. sistema Himars – też już są te zestawy rakietowe. W 2020 r. zamówiliśmy F-35 najnowocześniejsze samoloty na świecie. W przyszłym roku pierwsze egzemplarze F-35 będą w posiadaniu polskich pilotów. W 2021 r. zamówiliśmy 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji. W 2021 r. podczas wizyty Pana Prezydenta Turcji zamówiliśmy Bayraktary, one już są na polskiej ziemi, one już są w rękach polskich pilotów, bronią niebo nad Polską. 2022 r. to rok wejścia ustawy o obronie Ojczyzny. Ta ustawa dała nam podstawy do tego, żebyśmy zrealizowali kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą Południową. Na mocy kontraktu z USA pierwsze czołgi Abrams już są na polskiej ziemi. Na podstawie kontraktów z Koreą Południową pierwsze czołgi K2 są w Polsce, pierwsze armatohaubice K9 także są w naszym kraju. Bardzo niedawno temu pierwsze samoloty FA-50 także trafiły do ​​Polski. To jest bardzo nowoczesna broń, to jest broń, która daje nam bardzo silny argument w ręku – argument, jeśli chodzi o odstraszanie. Z dumą chciałbym powiedzieć, że nie tak dawno po zakończonym sukcesem strzelaniu w ramach systemu Narew, który stworzyliśmy we współpracy z Wielką Brytanią do dyżurów bezpieczeństwa polskiego nieba, zostały wł ączone. Para bromear bardzo efektywna broń przeciwlotnicza i przeciwrakietowa krótkiego zasięgu. Również chciałbym bardzo mocno podkreślić, że inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy. Zamawiamy w polskim przemyśle zbrojeniowym wszystko co polski przemysł zbrojeniowy może wyprodukować

– ministro de podkreślił M. Błaszczak

– Jeszcze raz chciałbym podziękować za roczną pracę bo od ostatniej odprawy minął rok, za te intensywne wysiłki zmierzające do tego, żeby wzmocnić Wojsko Polskie. Naszym celem jest bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Jestem o tym przekonany, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego silne Wojsko Polskie wzmacnia bezpieczeństwo na całej wschodniej flance NATO

– zaznaczył.

– Wspieramy Litwę, wysłaliśmy kontyngent, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Można powiedzieć, że relacje wewnątrz państw Sojuszu zacieśniają się. Plany, które zostaną przyjęte przez głowy państwa i szefów rządów w Wilnie, to krok naprzód, jeżeli chodzi o poprzednie rozwiązania

– ministro de mówił

OSI MIL