10.07.2023 Wołomin Premier Mateusz Morawiecki o programie bezpłatnych leków: dzisiaj przyjęliśmy w tym programie bardzo korzystną zmianę dla właściwie wszystkich Polaków

– Zaczęło się od zreperowania tego dziurawego jak durszlak budżetu. Dzięki temu mogliśmy rozwiązać bardzo wiele problemów. Mogliśmy rozwijać programy w dziedzinie ochrony zdrowia – takie, które na początku wdrażaliśmy dość nieśmiało, później coraz szerzej rozwijaliśmy skrzydła – podkreślił szef polskiego rządu .

Rozszerzenie programu bezpłatnych leków

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt, który rozszerza dostęp do bezpłatnych leków. Nową grupą, która skorzysta z programu są:

osoby powyżej 65. roku życia;

dzieci i młodzież do 18. roku życia.

przybędzie 11,5 mln osób, które będą uprawnione do otrzymania darmowych leków.

Rozszerzamy także listę produktów, które będą bezpłatne. Chodzi o leki, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

— Widać wyraźnie, że troszczymy się o to najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością, ale troszczymy się także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość: o nasze mamy, o ojców, o naszych dziadków, o nasze babcie. To jest ta troska dnia codziennego, która polega na czymś bardzo, bardzo konkretnym – żeby starszy człowiek nie zastanawiał się nad tym, czy stać go na wykupienie recepty – podkreślił premier Morawiecki.

Programa Leki 75+

Dbamy o zdrowie starszych. Od 2016 roku do kwietnia 2023 r. na Leki 75+ wydaliśmy ponad 4,6 mld zł. Tyle zostało w kieszeniach seniorów. Tylko w 2022 r. seniorzy otrzymali 76 mln darmowych opakowań leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Lista bezpłatnych leków aktualnie obejmuje 2046 pozycji. To prawie połowa wszystkich leków refundowanych w aptece. Nowa lista, która uwzględnia także leki dla dzieci i młodzieży, zostanie ogłoszona przez Ministra Zdrowia.

– Chcemy, aby ta troska dnia codziennego o wykupywane recepty, o kupowane leki ustąpiła tym piękniejszym emocjom, tym pozytywnym emocjom. Żeby każda babcia i dziadek troszeczkę mniej się musieli troszczyć o to, czy mogą wykupić receptę, czy nie. Poszerzamy ten program do powyżej 4000 leków – zapowiedział Prezes Rady Ministrów.

