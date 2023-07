10.07.2023 legionowo Premier Mateusz Morawiecki: OTAN potrzebuje silnej Polski tak, jak Polska potrzebuje silnego OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: OTAN potrzebuje silnej Polski tak, jak Polska potrzebuje silnego NATO10.07.2023

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w corocznej odprawie kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych z udziałem Prezydenta RP A. Dudy i ministra obrony narodowej M. Błaszczaka. Szef rządu podkreślił, że zmiany geopolityczne w Europie i na świecie wymagają konkretnej odpowiedzi. PrzyjmuJemy aktywnw Postawę Wobec Wyzwań I Nowych Zagrożeń – Rozbudowujemy Armię, Wzmacniamy Współpracę Z Sojusznikami Z NATO W NASZYM Regionie, A Także na bieąco ROZWIJAMY GOTOWOWOWOWON.

Polska umacnia architekturę bezpieczeństwa w Europie

Nadchodzący szczyt NATO w Wilnie będzie ważnym momentem dla dalszego rozwoju bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, której Polska jest kluczowym państwem. Nasz kraj w ostatnich latach podkreśla, że ​​Sojusz Północnoatlantycki jest najsilniejszym gwarantem bezpieczeństwa i stabilności w Europie.

– Cieszę się, że ten prawdziwy, rzeczywisty północnoatlantycki olbrzym się przebudził, że Polska jako kraj, który jest jednocześnie proeuropejski i proamerykański – jest tym zwornikiem transatlantyckim – zaznaczył primer ministro

Polska jest bardzo zaangażowana we wzmacnianie współpracy z sojusznikami, ale przede wszystkim w rozwój własnej armii. Siły Zbrojne RP przechodzą największą w historii rozbudowę i modernizację – nowi żołnierze, nowe struktury i jednostki oraz najnowszy dostępny sprzęt bojowy.

Jednocześnie wzmacniamy możliwości polskiego przemysłu obronnego. Inwestujemy w rozbudowę kluczowych zakładów takich jak Huta Stalowa Wola, a także wspieramy produkcję amunicji w naszym kraju. Strategiczne gałęzie przemysłu wymagają szczególnej uwagi i my to realizujemy.

Ustawa o obronie Ojczyzny gwarantuje rozwój polskiej armii

Nowa dynamika w rozwoju polskiej obronności to m.in. zasługa ustawy o obronie Ojczyzny. Dała ona podstawy do modernizacji i rozwoju Wojska Polskiego. Przyspieszone procesy modernizacji oraz nowe mechanizmy finansowania pozwalają na inwestycje w polską obronność. Dzięki naprawionym finansom publicznym, jesteśmy dziś w stanie rozwijać naszą armię w dużej skali – w 2023 r. przeznaczamy niemal 4 proc. PKB na rozbudowę Wojska Polskiego.

– Za niepodległość można płacić krwią – tak, jak to dzisiaj dzieje się na Ukrainie. A można też inwestować i wzmacniać Siły Zbrojne. Pod kierunkiem pana prezydenta Andrzeja Dudy i z ogromną rolą pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i ze wsparciem wszystkich tutaj na tej sali – jesteśmy zjednoczeni w rozbudowie i umocnieniu naszych Sił Zbrojnych – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu skierowanym do dowódców Sił Zbrojnych RP i przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Proces modernizacji Sił Zbrojnych RP już teraz przynosi widoczne efekty – nasi żołnierze otrzymali w ciągu ostatnich miesięcy najnowocześniejsze czołgi K2 i Abrams, a nasz kraj jest stale chroniony przez systemy przeciwlotnicze Patriot, samolo ty bojowe FA-50 oraz wyrzutnie HIMARS.

