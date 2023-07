Студенты Политеха выиграли конкурс по охране труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Завершился межвузовский конкурс проектов «ТИМ в охране труда», организованный СПбПУ, СПбГАСУ и Группой «Эталон». В конкурсе участвовали сотрудники и студенты Политеха, Военмеха, СПбГАСУ, руководители структурных подразделений Группы «Эталон».

Конкурс состоял из двух этапов. Сначала студенты дистанционно моделировали элементы безопасности с помощью ТИМ-технологии. А затем применяли свои знания на практике для оценки опасностей в строительстве с использованием инсталляций некоторых видов строительно-монтажных работ. Финал прошёл на территории инновационного учебного комплекса Парка безопасности «Полигон „Умный труд“», где участники выполняли практические задания по охраны труда в строительстве. В решении задач студенты использовали разработанные ГУ «Эталон» методики контроля уровня охраны труда с применением ТИМ-технологии в системе комплексного контроля строительства.

Политех представляла самая внушительная команда — 14 человек. Победителем конкурса стал студент 3 курса Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства ИСИ СПбПУ Денис Алексеев. На втором месте тоже студенты ВШГиЭС Дарья Галямова и Нияз Хасанов. Третье место политехники Диана Кравченко и Юлия Нечаева разделили со студенткой СПбГАСУ Ольгой Калмыковой.

Победитель конкурса сможет пройти стажировку в ГК «Эталон», обладатели второго и третьего мест — практику.

«Это первое мероприятие, посвящённое вопросам охраны труда и технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM- технологии), — рассказал преподаватель Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства ИСИ, инженер-технолог ГК „Эталон“ Владимир Шарманов. — Конкурс состоял из двух этапов. Сначала студенты дистанционно моделировали элементы безопасности с помощью ТИМ-технологии. Затем на полигоне „Умный труд“ применяли свои знания на практике для оценки опасностей в строительстве с использованием инсталляций некоторых видов строительно-монтажных работ. Было очень интересно и захватывающе».

