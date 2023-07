СПбПУ в десятке лидеров России по изобретательской активности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Аналитический центр «Эксперт» подготовил седьмой рейтинг «Индекс изобретательской активности российских университетов». СПбПУ в нём уверенно вошёл в десятку лидеров по оценке общей патентной активности и занял четвёртую позицию по приоритету «Развитие передовых цифровых технологий». Самые высокие баллы наш вуз получил за число зарубежных патентов со странами — участниками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и долю действующих патентов. Эксперты рейтинга отмечают , что Санкт-Петербургский политехнический университет успешно сделал ставку на зарубежное патентование и зарегистрировал в Японии два новых патента, связанных с сегментированием клинических изображений. Политех также отдельно отметили в числе успешных вузов в области регистрации программ ЭВМ (179 заявок).

Сегодня без IТ-инструментов невозможна никакая инженерная деятельность. Особенно это стало заметно, когда появилась необходимость заменять инженерные решения иностранных компаний. Политехники это прекрасно понимают и активно содействуют импортозамещению в сфере IT. Сегодня мы уже предлагаем очень качественные и полностью отечественные решения в области цифрового моделирования, BIM-технологий, анализа дорожно-транспортной ситуации, социально-экономического прогнозирования , — комментирует ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Стали заметны в этом году достижения Политеха в области биомедицины. Университет разместился на пятой строчке в приоритете Научно-технологического развития «Переход к персонализированной высокотехнологичной медицине», взлетев на неё с 32-й в прошлом году.

Руководитель исполнительной дирекции программы «Приоритет-2030» Мария Врублевская отмечает: Биомедицина входит в число направлений, которые в СПбПУ поддерживаются через программу “Приоритет-2030”. За прошлый год нам удалось поддержать 14 команд, показавших прекрасные результаты, которые, как видим, нашли отражение в рейтинге. Среди них программа определения персонализированного эффекта лечения и диагностическая тест-система для обнаружения инфекций в организме. В этом году перед нашими биотехнологическими командами стоят амбициозные задачи в области коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД), так что надеемся на дальнейший рост оценок нашей активности в области высокотехнологичной медицины .

Оценка изобретательской активности строится на анализе деятельности университетов в области патентования разработок. Анализируемые в рамках рейтинга показатели разделены на три блока: «Число патентов» (вес — 10 %), «Качество» (30 %) и «Востребованность» (60%). Число участников в этом году увеличилось до 170 вузов. Команда составителей рейтинга в своих расчётах охватила порядка 22 тысяч российских патентов (заявок) и более 500 иностранных патентов (заявок).

