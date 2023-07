Проектное обучение ГУУ подтвердило свой высокий уровень

Source: MIL-OSI Russian Language News

В июне 2023 года дисциплина «Основы проектного управления» успешно прошла добровольную аккредитацию на соответствие «Требованиям IPMA (Международной ассоциации управления проектами) к компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями», 4-ой версии.

Данное событие особенно важно для Государственного университета управления, как для проектно-ориентированного вуза, так как подтверждает качество и уровень преподаваемой дисциплины.

В процессе обучения студенты работают в командах, отрабатывают навыки проектной деятельности, разрабатывают проекты по своей образовательной программе. Идея проекта может быть предложена как самими обучающимися, так и преподавателем. В завершении обучения команды готовят отчётную документацию о ходе разработки проекта, выступают с презентацией и защищают свой проект перед экспертным жюри.

Подробнее о проектном обучении, реализуемом в ГУУ, можно узнать в статье на канале университета в Дзен.

Дисциплину «Основы проектного управления» ведут преподаватели кафедры управления проектом для всех образовательных программ ГУУ по различным направлениям: Менеджмент, Бизнес-информатика, Реклама и связи с общественностью, Социология и другие.

Программа реализуется в очной и очно-заочной формах обучения и включает такие темы, как:

— История и тенденции развития управления проектами в России и за рубежом.

— Сферы компетентности профессионалов в области управления проектами.

— Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.

— Типы организационных структур управления компаниями.

— Руководство, структуры и процессы. Власть и интересы. Культура и ценности.

— Окружающая среда и участники проекта (заинтересованные стороны).

— Жизненный цикл проекта.

— Организация командной работы. Отношения и вовлечение. Лидерство.

— Формирование команды проекта. Основные принципы и особенности командной работы.

— Определение ресурсов.

— Календарный план проекта.

— Отработка навыков использования современных программных средств и информационных технологий, используемых в управлении проектами.

— Управление качеством проекта.

— Управление стоимостью проекта: планирование управления стоимостью, оценка стоимости, определение бюджета, контроль стоимости.

и другие.

Преподаватели, которые ведут лекционные занятия, практические семинары и проектную работу по данной дисциплине:

— Павловский Павел Владимирович – проректор ГУУ, старший преподаватель кафедры управления проектом, сертифицированный специалист по управлению проектами (IPMA® Level D), член Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ;

— Брикошина Ирина Станиславовна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления проектом ГУУ;

— Халимон Екатерина Андреевна – к.э.н., доцент, доцент кафедры управления проектом, сертифицированный управляющий проектами (IPMA® Level B), член Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ;

— Геокчакян Артем Геворгович – преподаватель кафедры управления проектом ГУУ, сертифицированный специалист на ПМ Стандарт, член Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ;

— Гусева Мария Николаевна – д.э.н., профессор, профессор кафедры управления проектом, член-корреспондент Международной академии менеджмента; сертифицированный специалист по управлению проектами (IPMA® Level D), член Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ;

— Мезина Татьяна Владимировна – к.э.н., доцент, доцент кафедры управления проектом, сертифицированный специалист по управлению проектами (IPMA® Level D), член Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ;

— Махалин Виктор Николаевич – к.э.н., доцент, доцент кафедры управления проектом, сертифицированный специалист по управлению проектами (IPMA® Level D);

— Никитин Сергей Александрович – к.э.н., доцент кафедры управления проектом;

и другие.

Свидетельство ГУУ

