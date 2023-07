Политех в первый день ИННОПРОМА: подписание соглашения, новые контакты и участие в главной стратегической сессии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Главная промышленная выставка страны, которая проходит в Екатеринбурге в эти дни, собрала рекордное количество участников — более 35 международных делегаций и 25 региональных делегаций. По словам организаторов, в зоне ИННОПРОМа представлено около 700 компаний и организаций, среди которых и СПбПУ. Страной-партнёром в этом году стала Белоруссия. Главная тема выставки «ИННОПРОМ-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления». В главной стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегии обновления» в понедельник приняли участие Председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Выступая на главной стратегической сессии, глава кабинета министров России Михаил Мишустин отметил, что каждый сегмент промышленности — от автопрома до энергетического машиностроения — должен обладать максимальной стойкостью против санкций. «Для этого во всех основных обрабатывающих отраслях нужно выйти на более высокий уровень конкурентоспособности, — сказал Мишустин. — Основные ориентиры для дальнейшей работы предприятий — предельно глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса, увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью. Это, наверное, самое важное».

Безусловно, это серьёзный вызов для нашей промышленности, но возврата на прежнюю модель работы с опорой на импорт уже не будет. Богатый потенциал Политеха и в области локализации промышленности, и в сфере подготовки квалифицированных кадров может быть использован с максимальной пользой для экономики и промышленности страны. Уже в первый день международной промышленной выставки СПбПУ и группа компаний «УльтимаТек» подписали соглашение о сотрудничестве. Подпись под документом поставили проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков и генеральный директор группы компаний «УльтимаТек» Павел Растопшин.

Целью подписания соглашения ведущего технического вуза России и системного интегратора и разработчика цифровых решений станет реализация научно-технических и инновационных проектов по созданию и внедрению цифровых двойников в промышленность Российской Федерации. Кроме того, СПбПУ и ООО «УльтимаТек» договорились об интеграции и взаимной дистрибьюции собственных программных продуктов.

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков так прокомментировал подписание соглашения: Мы рады подписанию соглашения с такой высокотехнологичной компанией, как “УльтимаТек”. Она является одним из лидеров на рынке внедрения цифровых промышленных решений. В СПбПУ же существует экосистема технологического развития, откуда мы будем черпать все необходимые идеи и решения для эффективного и успешного сотрудничества. В неё входят Центр компетенции национальной технологической инициативы “Новые производственные технологии”, Научный центр мирового уровня “Передовые цифровые технологии” и, конечно, Передовая инженерная школа “Цифровой инжиниринг”. Это структуры федерального уровня, в которых работают сотни высококвалифицированных специалистов, а также учатся мотивированные, талантливые и амбициозные студенты, готовые решать фронтирные инженерные задачи. Передовые цифровые технологии стремительно развиваются, с каждым годом они становятся всё более наукоёмкими и мультидисциплинарными. Именно поэтому для нас важно сотрудничество с группой компаний “УльтимаТек” и с российской цифровой промышленностью с целью достижения национального технологического суверенитета .

«УльтимаТек» является стратегическим партнёром группы компаний «Цифра» (ведущего российского разработчика промышленного программного обеспечения), внедряет комплексные российские решения для эффективного и безопасного производства в ключевых секторах экономики и реализует инфраструктурные проекты, дополняя решения «Цифры» продуктами проверенных отечественных разработчиков. Поэтому высокий интерес ООО «УльтимаТек» к сотрудничеству со структурными подразделениями экосистемы технологического развития СПбПУ, занимающими лидирующие позиции в сфере разработок оригинальных технологий и продуктов на основе передовых производственных технологий, обоснован.

Сложно переоценить вклад Алексея Ивановича Боровкова в развитие Индустрии 4.0 в Российской Федерации и с точки зрения идей, и с точки зрения подготовки кадров. Сейчас как никогда российским интеграторам и разработчикам цифровых решений не хватает свежих мыслей, горячих сердец и новых идей. Перед нами стоит задача обеспечить импортозамещение в кратчайшие сроки. Мы как интегратор предлагаем широкий набор российских решений для цифровой промышленности. Мы сотрудничаем с Политехом для того, чтобы вместе развивать технологию цифровых двойников, и для того, чтобы давать дорогу в жизнь студентам, развивать те самые кадры, которые необходимы для российской цифровой промышленности , — прокомментировал значимость подписания соглашения генеральный директор ООО «УльтимаТек» Павел Растопшин.

Напомним, что 5 июля 2023 в Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ПИШ СПбПУ) прошла рабочая встреча с представителями группы компаний «Ультиматек» и ООО «Датабриз» (входит в «УльтимаТек»). Участники встречи представили актуальные проекты и обсудили приоритетные направления развития, чтобы найти точки пересечения для эффективного сотрудничества.

Также в первый день Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» проректор по цифровой трансформации Алексей Боровков принял участие в сессии «БПЛА — курс на координацию отраслевых и региональных стратегий». К участию также были приглашены члены высшего совета партии «Единая Россия», представители федеральных и региональных органов государственной власти, науки, руководство ведущих промышленных предприятий страны, представители отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ходе дискуссии директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Матушанский рассказал о ключевых целях и задачах, основных показателях национального проекта по развитию БПЛА. Отмечая основные шаги по развитию отрасли и представляя аудитории перспективные планы, спикер сообщил, что совместно с представителями Национальной технологической инициативы (НТИ) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации работает над созданием регионов — научно-производственных центров, что позволит разработчикам и производителям БПЛА обращаться к ведущим исследователям и инженерам за выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также развивать образовательное направление в данной сфере.

Продолжая тему подготовки кадров для отрасли, компетенций и возможностей Центров НТИ, Алексей Боровков как руководитель ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» сообщил, что технические вузы страны сейчас ориентированы, в том числе, и на подготовку операторов БПЛА, однако ключевым и важным моментом остаётся именно разработка беспилотных летательных аппаратов и авиационных систем. Отмечая три стадии жизненного цикла изделия — разработка, производство, эксплуатация, спикер остановился на таком ключевом моменте, как сертификация, на что ранее также обратил внимание первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем. На протяжении порядка семи лет в цифре разрабатываются специализированные бизнес-процессы “цифровой сертификации” — это цифровые (виртуальные) испытания, цифровые (виртуальные) испытательные стенды, цифровые (виртуальные) испытательные полигоны. Суть этого процесса состоит в том, что любой образец высокотехнологичного изделия выходит на испытания и проходит их с первого раза, тем самым сокращая себестоимость разработки и время вывода серийного продукта на высококонкурентный рынок. Это один из важных и прорывных моментов сегодня для достижения технологического суверенитета страны , — подчеркнул Алексей Боровков.

В рамках сессии ведущие эксперты также обсудили вопросы координации участников рынка БПЛА, управление спросом через типизацию услуг, комплексный экономический эффект в регионах от внедрения беспилотных летательных аппаратов, совершенствование законодательной и регуляторной базы, кроме того, были рассмотрены приоритетные пути межотраслевого взаимодействия.

