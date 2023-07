Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – ?изайн среды формирует реальность вокруг современного человека. Это внешний вид пространств и предметов, которые нас окружают: дизайнеры среды проектируют интерьеры и мебель, городскую среду и ландшафты.

Эта сфера, как никакая другая, сочетает в себе концептуальность и утилитарность. В Школе дизайна НИУ ВШЭ дизайнеров среды учат и тому, и другому: студенты одновременно создают комфортную среду и выражают сложные мысли средствами графической коммуникации.

Пойти учиться на дизайнера среды — значит получить шанс стать профессионалом, чья роль в формировании среды обитания человека не менее важна, чем роль инженера или архитектора.

