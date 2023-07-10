О допуске акций АМО ЗИЛ (ZILLP), ПАО “НЗХК” (NZHK, NZHKP) и ПАО “НГК “Славнефть” (SLAV) к операциям Р enero 10 julio 2023 agosto

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Пуб 10 de julio de 2023 нные АМО ЗИЛ (торговый код – ZILLP; ISIN – RU0006752904), акции обыкновенные ПАО “НЗХК ” (código торговый – NZHK; ISIN – RU0006766482), акции привилегированные ПАО “НЗХК” (código торговый – NZHKP; ISIN – RU000676647 4). в режимах торгов РЕПО.

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