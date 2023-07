Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

– 7 июля 2023 г. состоялось очередное заседание Совета Всемирной торговой организации (ВТО) по торговле товарами.

По инициативе Российской Федерации в повестку заседания были включены вопросы о разработке Брюсселем пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ), доступе на рынок ЕС отдельных товаров, связанных с вырубкой и деградацией лесов, реализации Европейского зеленого курса, применении западными странами нелегитимных торговых ограничений.

В ходе заседания представители российской стороны выразили обеспокоенность ростом протекционистских мер ЕС под ширмой борьбы с изменением климата, подчеркнув, что «через ПКУМ ЕС стремится обеспечить экстратерриториальное применение своей системы торговли квотами на выбросы и методологию ценообразования на углерод». Также было отмечено, что ЕС стремится «защитить свою промышленность от честной иностранной конкуренции и решить проблему переноса европейских производственных мощностей в третьи страны, а посредством регламента по обезлесению Брюссель вовсе наделяет себя функциями по определению того, соответствует производство товара законодательству страны его происхождения или нет». Реализуемые ЕС меры «не только носят нелегитимный с точки зрения ВТО характер, но и ведут к росту протекционизма, разрушая многостороннюю торговую систему», указывали представители РФ.

Схожую с российской позицию заняли Китай, Бразилия, Индонезия, Парагвай, Уругвай, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Таиланд, Казахстан, Япония, Республика Корея, Эквадор, Перу, Аргентина.

В ходе заседания российская делегация также солидаризировалась с критикой Китая в адрес США по деструктивным действиям этой страны, направленным на разрушение цепочек торговли полупроводниками и электронными компонентами, а также реализации протекционистской политики в рамках Закона о снижении инфляции. По мнению российских представителей, действия Вашингтона нацелены на исключение отдельных членов ВТО из участия в цепочках добавленной стоимости, провоцирование фрагментации многосторонней торговой системы и дестабилизации торговых и инвестиционных потоков.

Отдельным пунктом повестки дня стали нелегитимные односторонние торговые ограничения, применяемые коллективным Западом против России. Дезинформационная кампания по возложению на Россию ответственности за рост мировых цен на продукты питания, удобрения и энергоносители не выдерживает критики.

«Ярким примером является реализация «Черноморской инициативы» по экспорту зерна, которая так и не была реализована коллективным Западом. Системные вопросы, связанные с экспортом российской сельхозпродукции, а также удобрений – переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT; поставки запчастей для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса»; транспортная логистика и страхование; «разморозка» активов, до сих пор не решены. А вводя односторонние нелегитимные ограничения в отношении российского топливно-энергетического комплекса, Запад использует потребность в энергоресурсах в качестве «политического оружия», что приводит к разрыву исторических цепочек создания добавленной стоимости, перераспределению глобальных энергетических потоков, росту транзакционных издержек», – отметили российские представители. В этом контексте российская сторона призвала западные страны немедленно отменить односторонние ограничительные меры и прекратить действия, направленные на принуждение других членов ВТО к следованию их ограничительной политике.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI