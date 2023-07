Минэкономразвития России: новые стандарты обустройства туристских троп сделают их узнаваемыми по всей стране

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вступивший с 30 июня в силу новый пакет стандартов (ГОСТ) в сфере туризма и гостеприимства касается туристских троп, речных круизов, а также работы отелей по системе «все включено», работы гидов и безопасности активных видов отдыха. Стандарты носят рекомендательный характер и служат ориентиром для отрасли в повышении качества сервиса и развитии инфраструктуры.

Новые стандарты, например, устанавливают минимальные требования к обустройству туристских троп, что важно с точки зрения обеспечения безопасности туристов и охраны окружающей среды.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить разработку и утверждение программы развития туристских троп, предусмотрев в ней создание не менее тысячи троп и обеспечение их объектами сопутствующего сервиса.

ГОСТы предусматривают установку интуитивно понятной маркировки на маршрутах и применение информационных знаков единого образца. Стандарт предусматривает и требования к информационному сопровождению туристов на маршруте посредством карт-схем и информационных щитов, требования к медицинской и транспортной инфраструктуре.

Экологические требования к обустройству подобных маршрутов подразумевают размещение объектов сервиса с интервалом не более 2 км. Вопрос безопасности окружающей среды касается и операторов троп: им предписывается максимально отделять от тропы необходимые для ее обслуживания технологические маршруты, организовывать регулярную уборку инфраструктуры на маршруте, а также предпринимать меры пожарной безопасности.

Стандарты также регламентируют установку мостков-переходов через ручьи, создание деревянных настилов для сохранения краснокнижних растений, пунктов наблюдения за птицами на особо охраняемых природных территориях и другой инфраструктуры.

«Не имея ориентира, предприниматели по-разному понимают качество оказания туристических услуг. При этом нередко такое видение не совпадает с ожиданиями самих путешественников. Новые рекомендации содержат минимальные единые количественные и качественные характеристики и станут стандартом для бизнеса по всей стране. При разработке ГОСТов учитывались лучшие национальные практики, которые станут доступны для туристов вне зависимости от того, в каком регионе они путешествуют», – сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Впервые вводятся стандарты услуг средств размещения «Все включено» и «Ультра все включено». Они включают рекомендуемые параметры и характеристики бассейнов, анимационных эстрад и амфитеатров, инфраструктуры для детей и подростков, питания в формате «шведский стол», организации развлечений, обустройства детских пространств, спортивной и медицинской инфраструктуры, требования к персоналу, безопасности и охране окружающей среды.

«Наибольшее значение новый национальный стандарт будет иметь при реализации новых кластерных курортных проектов, таких как «Новая Анапа», крупные отельные проекты около Сак и Евпатории, приморских курортов на Каспии в Дагестане. Учет требований нового ГОСТа поможет и в мастер-планировании, и упростит работу по проектированию отдельных объектов, упростит также работу инвесторов. Для ряда существующих гостиниц российского Юга он станет подспорьем в возможном переходе на систему «все включено» или имплементации ее элементов», – прокомментировал вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.

Кроме того, впервые вводится стандарт, устанавливающий правила для речных круизов длительностью более 24 часов на судне внутреннего и смешанного (река-море) плавания. ГОСТ указывает, что круиз является комплексным круизным продуктом, а круизное судно должно быть оборудовано для временного проживания туриста. Также расширяется понятие связанных с подобными круизами услуг, а перевозчику предписывается иметь средства эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья, чего ранее не требовалось.

Нововведения затронут и нормы безопасности активных видов туризма. Большое внимание ГОСТ уделяет рискам природной и техногенной среды, рискам трасс для активных видов туризма и рискам средств передвижения и снаряжения, которые в предыдущей редакции ГОСТ 2011 года не рассматривались отдельно и перечислялись в рамках общих требований по обеспечению безопасности туриста.

