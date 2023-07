Магистранты СПбГАСУ – в числе победителей губернаторского конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2022 г. Комитет градостроительной политики Ленинградской области учредил ежегодный губернаторский конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований». В этом году он был посвящён концепциям мастер-планов исторических поселений Ленинградской области с разработкой приоритетного направления – сохранения и актуализации историко-культурного наследия.

В конкурсе участвовали как студенческие коллективы, так и профессионалы. Представленные работы оценивало жюри, в состав которого вошли архитекторы из Салехарда, Хабаровского края, Москвы, Московской, Рязанской, Сахалинской, Ленинградской областей. Возглавлял жюри заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский. В организации и проведении конкурса принимал участие главный архитектор Ленинградской области, аспирант кафедры градостроительства СПбГАСУ Сергей Лутченко.

Магистранты кафедры градостроительства участвуют в этом конкурсе второй год подряд. В рамках программы текущего конкурса на кафедре проводятся практические занятия по курсу «Стратегия пространственного развития городов», после чего наиболее интересные идеи рекомендуются преподавателями к самостоятельному завершению с учётом требований конкурса. На этот раз 12 магистрантов первого и второго курсов представили пять проектов.

Проект магистрантки второго курса Елизаветы Медушевской «Концепция развития исторического центра на примере ул. Чкалова в Гатчине», подготовленный в соавторстве с архитектором Иваном Пряженниковым, стал победителем в номинации «Мастер-план исторического поселения федерального значения с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек». Авторы проекта поощрены премией организаторов конкурса, а Союз архитекторов России и Совет главных архитекторов регионов и муниципальных образований России отметили этот проект почётной грамотой.

В той же номинации проект «Концепция развития исторического центра Выборга – Выборгский кронверк» магистрантов второго курса Натальи Авласевич, Анны Искуль и Арины Русских занял третье место. Авторы проекта также удостоены премии.

Благодарственные письма Комитета градостроительной политики вручены творческому коллективу в составе магистрантов второго курса Виктории Руновой, Елизаветы Гусевой и Владислава Одинца за концепцию развития города Новой Ладоги в номинации «Мастер-планы исторического поселения от 5 до 15 тыс. жителей». Благодарственное письмо также получила Василиса Калугина за концепцию развития острова Парусинка в Ивангороде, представленную в этой же номинации.

За активное привлечение студентов к конкурсу, включение его в учебный процесс, творческий вклад в формирование комфортной городской среды для жителей Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко вручил благодарности заведующей кафедрой градостроительства СПбГАСУ Юлии Янковской и доценту кафедры Светлане Левошко.

