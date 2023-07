«Лингвистическая экспертиза изменила мою жизнь»

Source: MIL-OSI Russian Language News

После окончания бакалавриата я продолжила своё обучение в магистратуре, ставшей мне уже родной Вышки, а сейчас я являюсь аспирантом 2 курса образовательной программы «Лингвистика и литературоведение». Легко в бою Одна из дисциплин ФиПЛа, «Лингвистическая экспертиза», без преувеличения изменила мою жизнь. Это практико-ориентированный курс, где я познакомилась с профессией эксперта-лингвиста. Анализ устных и письменных текстов меня настолько увлёк, что к окончанию бакалавриата я уже стала работать в Центре экспертизы и оценки “ЕСИН”, и сейчас я – эксперт-лингвист, эксперт-авторовед и эксперт-фоноскопист. Я занимаюсь проведением лингвистической экспертизы, возможности которой очень широки: начиная от установления значения отдельного слова или выражения до толкования и интерпретации целого текста; занимаюсь проведением фоноскопической экспертизы, в рамках которой проводится исследование голоса и речи, и автороведческой экспертизы, необходимость в которой возникает в случае, если имеются сомнения в факте авторства или в происхождении определённого текста. Исследования стали уже неотъемлемой частью моей жизни. Сама лингвистическая экспертиза представляет собой исследование устной и письменной речи (продуктов речевой деятельности человека) по разным параметрам с применением различных видов лингвистического анализа. В настоящее время лингвистические исследования востребованы по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, по делам об оскорблении, в документационных спорах, при анализе рекламных текстов и товарных знаков. И в моей работе, кстати, мне очень помог опыт академических исследований, который я получила, обучаясь на ФиПЛе, – за годы учебы я несколько раз была участницей международных и межвузовских научно-практических конференций и стала автором различных публикаций в области семантики, семиотики, когнитивной лингвистики и судебной лингвистической экспертизы. Арсенал Среди навыков, полученных на ФиПЛе, в лингвоэкспертной сфере мне особенно пригодилась способность анализировать большие объёмы информации, а также быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, ведь эксперт не ограничивается работой только над одной экспертизой. Ежедневно в компанию поступают новые запросы, которые надо быстро и качественно обработать. В работе эксперта-лингвиста большим преимуществом также является знание иностранных языков, поскольку на исследование поступают материалы не только на русском языке. Да и само заключение иногда требуется перевести с русского на английский язык. Фундаментальные знания по всем разделам русского языка и умение анализировать текст – это два кита лингвистической экспертизы. Обращаясь к абитуриентам программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика», хочу сказать: если вы любите русский язык, хотите изучать иностранные языки, интересуетесь программированием и прикладными дисциплинами, стремитесь к проведению исследований и участию в научных проектах, то эта специальность для вас! Будем рады видеть вас в рядах ФиПЛ-people!

