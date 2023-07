ИННОПРОМ-2023: Политех – участник главной промышленной выставки России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

10 июля открылась международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Она проводится в Екатеринбурге уже 13 лет. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит местом, где закладываются основы промышленной политики. СПбПУ в очередной раз стал одним из главных участников выставки, предлагая собственные научные разработки и технологии. Около 80 % посетителей выставки — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Главная тема выставки в этом году: «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Политех традиционно участвует в мероприятиях обширной выставочной и научно-деловой программы, которая в этом году насчитывает более 100 активностей. Научные разработки разных подразделений СПбПУ представлены на стенде университета. Кстати, Политех — единственное высшее учебное заведение России, которое представлено на ИННОПРОМЕ отдельным стендом.

Политех предлагает проектирование и изготовление технологических комплексов под задачи предприятий реального сектора экономики и учебных заведений по технологическим направлениям: лазерная сварка, гибридная лазерно-дуговая сварка, прямое лазерное выращивание, лазерная наплавка, лазерное поверхностное упрочнение. Так в рамках проектов с компаниями ООО «УК «КЭР-Холдинг», АО «НПФ «Невтурботест», ООО «ИТФ «Лентурборемонт», ООО «Сумитек Интернейшнл» с использованием метода лазерной наплавки уже серийно восстановлены компоненты энергетического, горнодобывающего и бурового оборудования до заданных геометрических и эксплуатационных характеристик.

Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» представит основные достижения и результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах ключевых отраслей промышленности. В частности, будет представлен макет авиационного двигателя ТВ7-117СТ-01 — значимой разработки специалистов ведущего подразделения экосистемы технологического развития СПбПУ. Напомним, по заказу АО «ОДК-Климов» на основе Цифровой платформы CML-Bench® впервые в отрасли газотурбинного двигателестроения был разработан цифровой двойник авиационного газотурбинного двигателя.

Кроме того, будет продемонстрирован потенциал Цифровой платформы разработки и применения цифровых двойников CML-Bench® — единственной отечественной разработки подобного рода, сфокусированной на обеспечении проектирования и производства в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в различных отраслях и на новых зарождающихся рынках на основе цифровых двойников.

Также специалисты расскажут о проектах в интересах дивизиона Госкорпорации «Росатом»: на выставке будет представлена новая конструкция изделия «Вибросито», предназначенного для очистки бурового раствора от частиц выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин, на основе моделирования несущих элементов каркаса изделия с точки зрения обеспечения технических характеристик и ресурсной надежности, а также натурный образец антидебризного фильтра, изготовленный в рамках проекта «Разработка цифрового двойника тепловыделяющей сборки ВВЭР-1000 с антидебризным фильтром и перемешивающими решетками».

Насыщенная деловая программа СПбПУ на ИННОПРОМЕ-2023 включает в себя подписание соглашений о партнёрстве и меморандумов, встречи с представителями бизнеса и промышленности, визиты на предприятия Екатеринбурга и Свердловской области, а также многочисленные медиа-активности. Подробно обо всех событиях мы расскажем на нашем сайте spbstu.ru

