В НГУ готовят специалистов в области права интеллектуальной собственности и цифровых технологий (Legal Tech)

Магистратура Института философии и права Новосибирского государственного университета «Гражданское право, право интеллектуальной собственности и цифровые технологии» – это уникальная образовательная программа, которая готовит специалистов в области правового регулирования интеллектуальной собственности и цифровых технологий. В других вузах подобные магистерские программы отсутствуют. Исключением на сегодняшний день является только один столичный вуз, где похожая магистерская программа запущена в тестовом режиме, однако она посвящена в целом автоматизации юридической деятельности.

Об особенностях обучения на стыке юриспруденции и информационных технологий рассказали преподаватель и студенты программы.

Уникальная образовательная программа на стыке наук

С развитием цифровых технологий появилась потребность в юристах, владеющих базовыми терминами и принципами, разбирающихся в нормативных и рекомендательных документах в этой области. Специалистов, способных осуществлять постоянное правовое сопровождение цифровых технологий, явно недостаточно. Именно на подготовку таких специалистов и ориентирована уникальная магистерская программа НГУ, основанная на преподавании разноотраслевых учебных дисциплин.

— Наша магистерская программа в целом уникальна. И ее уникальность во многом состоит именно в преподаваемых дисциплинах – «Введение в машиночитаемое право» и «Legal Tech». Точнее – и в том, как они преподаются: акцент делается на изучении технологий, а не права. В то же время технологии не рассматриваются в отрыве от юридических задач: технологии – инструмент, а право – предметная область для моделирования и оптимизации процессов. Студенты в ходе курса учатся применять конкретные технологии: NLP-обработку (англ. Natural Language Processing — обработка естественного языка) юридических текстов, сбор, обработку и разведочный анализ (англ. exploratory data analysis, EDA) специальных «юридических» данных из судебных решений или создание чат-ботов, — объяснил ассистент кафедры гражданского права ИФП НГУ Сергей Слепухин.

У магистерской программы «Гражданское право, право интеллектуальной собственности и цифровые технологии» есть несколько важных особенностей. Она двуязычная – некоторые дисциплины могут преподаваться на русском и английском языках. Программа дает возможность приобрести высшее юридическое образование в кратчайшие сроки. Здесь предусмотрено комплексное изучение правовых проблем современного информационного общества. Выпускники приобретают универсальные компетенции, позволяющие оценить и предотвратить правовые риски в процессе профессиональной деятельности, как в сфере юриспруденции, так и в сфере цифровых технологий.

— Выпускники программы смогут начать свою карьеру в сфере, которая находится на пересечении информационных технологий и юриспруденции – Legal Tech. Здесь они станут экспертами или менеджерами по автоматизации юридических процессов (юридической функции) – Legal operations manager; # Legal operations. Кстати, это сейчас самая модная и в ближайшей перспективе – самая востребованная в юридическом мире сфера. А студенты, которые решат выбрать классический путь юридической карьеры, благодаря знаниям, полученным в магистратуре, станут «пионерами» цифрового юридического мира, юристами нового поколения. Любая государственная или частная организация, как правило, имеет в штате хотя бы одного юриста. Поэтому ребята, будучи уже юристами цифровой эпохи, будут обладать навыками и умениями для трансформации юридической сферы деятельности любого предприятия, — отметил Сергей Слепухин.

Как отметил преподаватель, в Новосибирской области нет не только похожих программ высшего образования, но и курсов повышения квалификации и переподготовки. А имеющиеся в основном дают общее понимание существующих цифровых продуктов и решений, но не касаются их создания, самостоятельной адаптации или даже квалифицированного пользования.

Обучение и его перспективы глазами выпускников

Несколько студентов Новосибирского госуниверситета поделились своими впечатлениями от обучения в магистратуре «Гражданское право, право интеллектуальной собственности и цифровые технологии».

Об этой магистерской программе я узнала от преподавателей на 4 курсе и выбрала именно ее, потому что хочу развиваться как ip/it-специалист. Скажу уверенно: полученные знания точно пригодятся мне в работе. Сейчас основные требования к ip-специалистам – знание профильного законодательства (об информации, персональных данных, рекламе и т.д.) и представление о работе it-бизнеса (как создают it-продукты, как их продают и защищают). Преподаватели нашей программы – эксперты в этих сферах и охотно делятся информацией со студентами. А нам наличие профильных знаний поможет при прохождении собеседований с работодателями. Уникален курс тем, что мы тесно соприкоснулись с миром программирования. Мне это помогает в работе с людьми из геймдева. Наиболее полезные предметы для меня: введение в машиночитаемое право и legal tech, благодаря которым можно открыть для себя новые точки роста. Юлия Зимницкая

Мы живем в век быстро меняющихся технологий, оказывающих огромное влияние на человеческие отношения. Поэтому знания, полученные в магистратуре, пригодятся при последующем трудоустройстве. Где они найдут применение? Все зависит от того, какое именно направление интеллектуальной собственности вы выберете, потому что спектр велик. Вот мне интересна правовая охрана музыкальных произведений. Каждый сможет найти что-либо интересное для себя. Этим и привлекает интеллектуальная собственность. Магистерская программа широко охватывает отношения, регулирующие интеллектуальную собственность. Это, в свою очередь, позволит уточнить: интересна ли для тебя та или иная сфера или нет. То есть выполняет ключевую задачу обучения – поиск себя. Даниил Лопатин

На мой взгляд, эта магистерская программа имеет три важных характеристики. Во-первых, она новаторская, сочетает в себе информатику, науку о данных и право и действительно реализует исследования в области права искусственного интеллекта, права данных и права Интернета вещей. Во-вторых, программа фокусируется не только на основных теоретических вопросах гражданского права, но и на пограничных правовых вопросах новых технологий, таких как блокчейн, в академических теоретических инновациях, законодательстве и правосудии. В-третьих, для нее характерна практичность. Программа затрагивает судебные вопросы патентного, авторского и трудового прав в цифровой среде и предлагает новые идеи для юридической практики. Самое полезное в этой магистерской программе то, что она улучшила мои способности и уровень как юриста в области интеллектуальной собственности, и, главное, она стала для меня основой для продолжения исследований в области верховенства права в цифровых технологиях. Я продолжу обучение в аспирантуре, и полученные знания станут основой для моих дальнейших юридических исследований. Юйпэн Сунь

Обучаясь по этой магистерской программе, мы получаем практически применимые знания, а цифровые технологии открывают множество возможностей для дальнейшего развития независимо от того, какую сферу деятельности мы выберем: оказание юридических услуг или преподавание. Причем оказывать услуги мы как выпускники сможем не только в правоохранительных или судебных органах, но и в крупных IT-компаниях. Самым полезным навыком для меня стало умение сортировать и организовывать данные, а затем представлять их в графической форме, чтобы визуализировать взаимосвязь между каждым фактором. При этом главное – оставаться терпеливым, любознательным и любопытным при изучении совершенно неизведанной области. Синьи Шэн

