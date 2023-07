Большая математическая мастерская стала мероприятием-спутником форума «Технопром-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня в Новосибирском государственном университете состоялось торжественное открытие Большой математической мастерской-2023. Участников поприветствовали ректор НГУ Михаил Федорук, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и декан Механико-математического факультета НГУ Игорь Марчук.

Ирина Мануйлова также отметила, что в этом году Большая математическая мастерская стала мероприятием-спутником Международного форума технологического развития «Технопром-2023».

— Действительно эти два мероприятия, для меня во всяком случае, совершенно точно органично сочетаются и дополняют друг друга, — сказала заместитель губернатора. — И для «Технопрома», и для Математической мастерской главное – те задачи, которые вы берете в решение. Фундаментальная наука, которой сильна страна, она – безусловно и наше прошлое, и наше настоящее, и наше будущее. Но решать прикладные задачи нужно каждый день. И здорово, что Математическая мастерская объединяет тех, кто берет на себя смелость и ответственность за решение таких задач.

В этом году Мастерская проходит уже в четвертый раз и на четырех площадках: в Новосибирском, Томском, Тюменском и Адыгейском государственных университетах. Новосибирск принимает у себя в гостях 185 участников из более чем 30 городов. Школьники, студенты и молодые ученые на протяжении всей Мастерской будут работать над 29 исследовательскими проектами от 34 исследовательских и индустриальных партнеров.

— На мой взгляд, работа Большой математической мастерской в этом году началась отлично. Сегодня на церемонии открытия я увидел много знакомых лиц – людей, которые уже принимали участие в БММ в прошлом году. Вдвойне приятно увидеть также много новых людей. Я надеюсь, что они продуктивно поработают в этом году, напишут научные публикации, создадут программные продукты, запатентуют, возможно, внедрят в производство, и обязательно вернутся к нам в следующем году, — поделился впечатлениями руководитель Большой математической мастерской, заместитель директора Математического центра в Академгородке, доктор физико-математических наук Тимур Насыбуллов. — Традиционно большим спросом на Мастерской пользуются проекты, связанные с прикладными задачами, которые нам предоставили индустриальные компании и бизнес организации. В них очень много участников. При этом проекты фундаментальной направленности не сильно от них отстают. Ведь решение любой прикладной задачи, как правило, основано на результатах именно фундаментальной науки.

Также отметим, что с этого года по результатам работы на БММ участники школьной секции могут заработать дополнительные баллы для поступления в НГУ.

Со списком проектов, над которыми будут работать участники Мастерской, можно ознакомиться на сайте.

