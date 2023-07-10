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Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» вошел в состав Белорусской торгово-промышленной палаты

Банк «РОССИЯ» стал действительным членом Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

Соответствующее свидетельство подписано Председателем БелТПП М.М. Мятликовым.

В 2022 году было открыто и успешно работает Представительство Банка в г. Минске. Банк активно участвует в интеграционных процессах, которые в настоящее время идут между двумя странами.

Членство Банка в БелТПП стало очередным шагом в развитии сотрудничества с белорусскими предприятиями.

Республика Беларусь в этом году выступает страной-партнером международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Во второй раз в этом мероприятии представлен и Банк «РОССИЯ».